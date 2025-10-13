Un domingo a puro fútbol en el Clausura

La fecha 12 del Torneo Clausura dejó emociones fuertes a lo largo del país. En un José María Minella venido a menos, Aldosivi venció 2-0 a Huracán y dio un paso importante en su lucha por la permanencia. El Tiburón abrió el marcador con un gol de Natanael Guzmán tras una gran corrida de De la Vega y liquidó la historia con el tanto de Giuliano Cerato en el complemento, aprovechando un rebote largo de Meza. Los marplatenses superaron a San Martín de San Juan en la tabla de promedios y se ilusionan con seguir en Primera. Del otro lado, el Globo de Kudelka volvió a fallar y empieza a complicarse de cara a los playoffs.

La acción continuó en Mendoza con una nueva edición del clásico cuyano: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron sin goles en un partido cargado de intensidad, homenaje a Miguel Ángel Russo incluido. El Tomba generó peligro con Altamira y la Lepra respondió con un activo Sebastián Villa, que terminó expulsado en el final por una reacción desmedida. El resultado dejó disconformes a ambos, que siguen sin despegar en la tabla.

En Córdoba, Instituto superó 2-0 a Atlético Tucumán en el Juan Domingo Perón y se metió de lleno en la pelea por la clasificación. Un cabezazo de Jhon Córdoba tras doble testazo y un contragolpe letal de Gastón Lodico liquidaron el duelo a favor de la Gloria, que alcanzó al Decano en puntos y sueña con meterse en zona de definición.

Por último, Lanús venció por 2-0 a Independiente en Avellaneda, completando una jornada que dejó puntos altos, presión en la pelea por los playoffs y una tabla cada vez más apretada.