El Sub-20 de Placente juega a las 20 por la Final

La Selección Argentina y Colombia se enfrentarán hoy a las 20:00, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile en las semifinales del Mundial Sub-20.

La Albiceleste viene de vencer 3 a 0 a México en los cuartos de final con tantos de Maher Carrizo, Mateo Silvetti y Alejo Sarco, quien tiene cuatro tantos y puede ser el máximo goleador del torneo.

Para el choque de hoy, sin embargo, el técnico Diego Placente tendrá dos bajas: Maher Carrizo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla. Los dos titulares, y sus posibles reemplazantes son Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.