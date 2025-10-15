Argentina sacó a bailar a Puerto Rico

Casi como un partido de entrenamiento previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una Selección Argentina más adecuada a la normalidad, con jugadores como Lionel Messi, Mac Allister o De Paul entre los titulares, aplastó anoche a Puerto Rico en el segundo amistoso internacional previsto para este mes de octubre.

Sin dejar jugar al rival, manejando la pelota a un ritmo más vertiginoso y tomando absoluto protagonismo del juego, el equipo nacional se floreó con una goleada por 6 a 0, que tranquilamente podría haber tenido entre tres o cuatro goles más.

Puerto Rico, sin el carisma de sus fieles representantes mundiales como Ricky Martin o Daddy Yankee, corrió toda la noche atrás de la pelota. También respetó mucho a Messi, aunque el capitán de la Selección se mostró activo, pero impreciso y no tan eficaz en la tradicional gambeta corta que lo caracterizó a lo largo de su carrera.

En el equipo de Scaloni sobresalió el regreso de Alexis Mac Allister a la titularidad, marcando dos goles en el primer tiempo y apareciendo siempre dentro del área cuando el rival acumulaba jugadores en este sector del campo y los rebotes eran cada vez más frecuentes.

El Flaco López, de indiscutido presente en el Palmeiras de Brasil, aprovechó la oportunidad para mostrarse generoso en el juego colectivo, pero no pudo marcar un gol que le asegure meter presión para meterse en la lista del Mundial.

Apenas con un remate desde casi media cancha, el equipo de Puerto Rico comprometió al Dibu Martínez en el primer tiempo y cada vez que intentó jugadas asociadas los jugadores eran anticipados por los mediocampistas de Argentina.

La Selección se fue al descanso ganando 3 a 0 y como cantaba Ricky Martin, cantó “uno, dos, tres…” también en la parte final. Esto se dio por el ingreso de Lautaro Martínez, que sigue justificando cada una de las convocatorias y quiere vender muy caro el recambio generacional en el equipo nacional.

En el país en donde es uno de los máximos goleadores de la Liga, Lionel Messi fue más asistidor y armador de juego que definidor. Pero con eso le alcanzó para conducir los destinos del equipo a otra goleada que aporta confianza y seguridad de cara al final del año y en los meses previos a la Copa del Mundo del año que viene.