Los refregones clásicos de Tac Tac le sobran para hacer “pata ancha”

Martes con acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 14.30 y las 20. En el Especial “Orilla del Monte” (1.400 mts.), confiaremos nuestro voto a Tac Tac por su manifiesta regularidad ya que de veinte presentaciones, solamente en tres oportunidades no volvió con plata a su stud, haciendo hincapié que tomó parte en nueve clásicos –tres de ellos graduales- dándose terronazos con las mejores del medio local y porteño. Y como si fuera poco de sus tres victorias, una de ellas es en el Clásico “Raúl Lottero” (L-1.200 mts.) de la temporada pasada. Se adapta a cualquier estrategia de carrera ya que puede venir a la expectativa o salir a romper los relojes, como en su última salida donde salió a “romper” la carrera y recién le dieron caza en las últimas dos cuadras luego de venir en severos parciales. Quizás más contemplada, otro hubiera sido el cantar. Hoy, con 52 kilos, seguramente va a tratar de unir extremos.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el sexto turno de programación, con siete competidoras, dispuestos a llevarse los $5.070.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance de Tac-Tac, no soslayamos las posibilidades que le caben a Señora Maga, también de una campaña muy regular con tres victorias en dieciocho presentaciones y tres veces solamente quedó afuera de los puestos rentados. La diferencia con nuestra candidata es que sus triunfos fueron en la categoría y cuenta con menos roce jerárquico, igualmente tratará de aprovechar cualquier renuncio de Tac Tac. Tercera en discordia ubicamos a Estaciones Porteñas que bajó de la arena porteña a esta cancha para lograr su tercer impacto sobrándole hilo en el carretel, como para tener muy en cuenta.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!