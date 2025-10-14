En la primavera de los más chicos florecen goles en todos los barrios

A pesar de las amenazas del mal tiempo, durante el fin de semana se pudo jugar y desarrollar una nueva fecha del torneo infantil que organiza la Liga Sur del Fútbol Infantil (Lisfi) como así también las otras ligas que organizan campeonatos para los más chiquitos de toda la región.

El domingo, por ejemplo, hubo muchos partidos del campeonato de fútbol femenino en distintos predios de la región como ocurrió en la zona del barrio Cementerio con FIS 80.

Además, el sábado se jugó una nueva fecha del Clausura en Lisfi y los chicos de 12 de Septiembre lograron una importante cosecha de puntos en su visita a DIVE Azul de Villa Elisa.

Además, los nenes de Estudiantes consolidaron el protagonismo en este certamen ante el otro Dive (el rojo) ganando todos los partidos que se jugaron en la cancha de siete jugadores que tiene el Country de City Bell.

Por su parte Gimnasia se repartió puntos en su visita a San Martín de Tolosa y en la canchita de 520 y 133 los locales ganaron por goleada el encuentro de la categoría 2015 (fue 4 a 3) y rescataron dos empates en las categorías más grandes (0 a 0 en la 2012 y 1 a 1 en la 2013).

Los chicos de Cambaceres, en tanto, también experimentaron una jornada bastante pareja contra Ateneo Popular por el torneo Clausura de Lisfi en Ensenada, mientras que Crisfa y Victoria terminaron empatados en la sumatoria de puntos de todos los partidos de las distintas categorías, en lo que podría considerarse un clásico de la zona de Meridiano V, ya que ambas instituciones tienen sus predios casi pegados en la zona de 13 y 72 y 14 y 72.