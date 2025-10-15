Meza o Gómez: la gran duda de Domínguez para el clásico

La semana previa al clásico platense se vive con intensidad en City Bell. Estudiantes de La Plata ya trabaja enfocado de lleno en el duelo del domingo ante Gimnasia y, en medio de la preparación táctica y física, surgió una incógnita clave para Eduardo Domínguez: ¿Eric Meza o Román Gómez?

El lateral derecho es una de las zonas más sensibles en este tramo final del campeonato. Meza, con experiencia y jerarquía, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros tras superar la molestia muscular que lo marginó del viaje a Córdoba para enfrentar a Belgrano. Su recuperación representa una buena noticia para el cuerpo técnico, que ahora deberá tomar una decisión importante.

Del otro lado está Gómez, una de las revelaciones del Clausura. El juvenil se ganó la confianza de Domínguez a fuerza de solidez defensiva, buenos cierres y un rendimiento parejo. Desde la fecha 2, no faltó a ningún partido y supo cubrir con eficacia las ausencias de Meza, consolidándose como una opción confiable.

La pulseada entre jerarquía y presente divide opiniones también entre los hinchas. Meza ofrece proyección ofensiva y velocidad, elementos valiosos en un clásico que promete intensidad. Gómez, en cambio, brinda equilibrio y seguridad en la última línea, algo que el Pincha valoró en los últimos encuentros.

Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos en el Country Club de City Bell. El DT busca llegar con la mejor versión posible al choque con el Lobo, afinando detalles tácticos y esperando por la evolución de otros lesionados. El clásico no solo se juega en UNO: también se define en cada decisión que tome Domínguez en la previa.