Estudiantes se juega todo en el clásico: entre bajas, dudas y la urgencia de ganar en UNO

Estudiantes de La Plata vive una semana distinta. En el Country Club de City Bell, el clima es de máxima concentración: el próximo domingo 19 de octubre a las 15.00, en el Estadio UNO, el equipo de Eduardo Domínguez recibirá a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense. No será un partido más: puede marcar el rumbo de la recta final del Clausura y también del año futbolístico.

El Pincha llega golpeado: acumula tres empates consecutivos (Newell’s, Barracas Central y Belgrano) y solo dos victorias en los últimos siete encuentros, números que lo alejaron de la pelea por la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Aun así, una victoria en el clásico puede ser el envión anímico que necesita para retomar la senda y afirmarse en zona de copas internacionales.

Pero el panorama no es sencillo para Domínguez. El entrenador deberá armar un equipo con bajas importantes: no estarán Joaquín Tobio Burgos (fractura por estrés), Leandro González Pirez (lesión muscular grado 3), Gastón Benedetti (esguince de ligamento) ni Lucas Alario (lesión muscular grado 2). Además, Eric Meza está en duda por una molestia en el aductor que lo dejó afuera del último partido.

La buena noticia llega desde el ataque: Guido Carrillo evoluciona bien y podría estar desde el arranque. El delantero, uno de los referentes del plantel, es una pieza clave para un partido que suele definirse por detalles y jerarquía.

Domínguez ya dejó en claro que quiere un equipo intenso, que presione alto y que vuelva a ser eficaz. La semana de entrenamientos estará enfocada en recuperar solidez defensiva y encontrar variantes en los últimos metros, una de las principales deudas de los últimos encuentros.

La bronca por los penales no cobrados ante Belgrano todavía resuena. Tras el empate en Córdoba, el DT se mostró muy molesto con el arbitraje, pero sabe que el clásico no admite excusas: “Estos partidos se ganan”, habría dicho puertas adentro.

Estudiantes llega exigido, con bajas y con cuentas pendientes. Pero también con su gente, con UNO como fortaleza y con la oportunidad de transformar el clásico en un punto de quiebre. El domingo no será un partido más: será una final en pleno Clausura.