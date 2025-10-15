Primera Eva voló en el final para ganar su 1era. carrera

Por fin, en su décima entrega, nuestra “eterna” candidata Primera Eva ($6.05) pudo abandonar el anonimato no sin antes sudar la gota gorda, porque viniendo de atrás “casi” en la raya primereó en el envión postrero a la favorita Morochita Pizpireta para derrotarla por medio pescuezo, mientras que a ventaja mínima quedaba tercera Marisi que vino adelante, fue rebasada en el codo para volver en la recta con renovados bríos. De esta forma, la pupila de Raul “Pura Pinta” Ramallo se alzó con el Premio Jolly Song” (1.200 mts.), en el final más emocionante de la tarde.

Reservado para potrancas de 3 años que no hayan ganado, ocupó el tercer turno de la programación con las nueve participantes en pista. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Morochita Pizpireta ($2.10) sobre lo reunido por The Great Fiore ($3.45) y Se Te Escapa ($5.30).

Abiertos los partidores, Marisi salió adelante y al formalizarse la competencia, corría con tres cuerpos de ventaja sobre Pink Versacce, quedando enseguida Se Te Escapa y The Great Fiore. De esa forma completaron el recorrido del opuesto con la puntera frenando por medio cuerpo el avance de The Great Fiore y Pink Versacce que por los palos no perdía el ritmo y detrás, quedaba el malón.

Todo el recorrido de la elipse fue una pulseada entre Pink Versacce y The Great Fiore que de “prepo” rebasaron la línea de Marisi, mientras la favorita pugna por acercarse a la discusión.

Así, pisaron el derecho con las dos rivales de adelante en franca lucha mientras que por afuera buscaba Marisi no perder la línea, y de atrás avanzaba la favorita. Promediando la recta, Marisi volvió por sus fueros y pasó al frente con aires de ganadora pero en el final se le vinieron al humo Primera Eva y la favorita, protagonizando el final más emocionante de la tarde.

La conducida por el jockey Juan Cruz Rivarola empleó 1m.13s.97/100 para los 1.200 metros.