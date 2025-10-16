Una noche eterna: Estudiantes celebra los 57 años de su hazaña mundialista

Hoy 16 de octubre, Estudiantes de La Plata celebra un nuevo aniversario de una de las páginas más gloriosas de su historia: la conquista de la Copa Intercontinental de 1968 en Inglaterra. La jornada conmemorativa comenzará a las 19 con la presentación del libro Revolución Zubeldía, escrito por Osvaldo Fanjul, quien estará presente para compartir anécdotas y revivir aquella epopeya que marcó a fuego la identidad Pincha.

El evento, que se llevará a cabo en el Estadio UNO, incluirá música en vivo, gastronomía, cervezas artesanales y la presencia de un DJ para cerrar la noche en un clima festivo. Será un homenaje cargado de historia y emoción, a 57 años de que el equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía sorprendiera al mundo entero.

Aquella noche de 1968, Estudiantes empató 1-1 ante Manchester United en Old Trafford, con un recordado gol de Juan Ramón Verón, que sentenció la serie tras el triunfo 1-0 en la Bombonera con gol de Marcos Conigliaro. Frente a un estadio hostil y un rival poderoso —base de la selección inglesa campeona del ’66—, el Pincha dio un golpe inolvidable.

La formación de esa gesta histórica: Poletti, Malbernat, Aguirre Suárez, Medina (expulsado), Bilardo, Pachamé, Madero, Ribaudo (Echecopar), Conigliaro, Togneri y Verón. Un equipo que representó una revolución táctica y futbolística que cambió la historia del club y dejó una huella imborrable en el fútbol mundial.

Pasaron 57 años, pero esa frase que nació de aquella gesta sigue viva en la memoria albirroja: “A la gloria no se llega por un camino de rosas”. Esta noche, Estudiantes vuelve a brindar por su noche más gloriosa.