Zaniratto mete cambios y “activó” al plantel para el clásico

Fernando Zaniratto se tomó las cosas muy enserio en Gimnasia. Casi como el “pasante” de un puesto importante que si hace bien las cosas se queda con el lugar para siempre, el partido del domingo puede marcar un antes y después para el técnico de la Reserva.

Sin pensarlo ni buscarlo, Zaniratto tiene la chance de dirigir a un equipo de Gimnasia que buscará cortar una racha de más de 20 años sin ganarle a Estudiantes en su cancha, y en el caso de lograr este objetivo sacar chapa para quedarse al frente del equipo después de fin de año.

Por todo esto, el Lobo realizó tareas muy exigentes en el predio de Estancia Chica, en donde se preparan cambios para visitar el domingo a las 15 al Pincha en un nuevo clásico de la ciudad.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, el regreso de Jeremías Merlo por Piedrahita se madura como una firme posibilidad para el todavía cuerpo técnico interino del Lobo que dirigió la primera práctica el martes pensando en el choque contra Estudiantes.

Además, según trascendió en el predio de Abasto, la intención de Zaniratto es recuperar a un jugador de más experiencia para este tipo de partidos con presión en la cancha, como lo es Juan de Dios Pintado en la defensa.

Hasta que duró el ciclo de Orfila, el juvenil Corbalán hizo todo lo posible para no desentonar, pero al igual que ocurrió con Conti (quien entró porque se lesionó Giampaoli), fue responsable en algunas definiciones tempraneras de los rivales del Lobo en los partidos contra Rosario Central o Talleres.

Asimisimo, es una fija que Jan Hurtado será una variante para entrar en el segundo tiempo, por lo que volverá a ser convocado para concentrar a diferencia de lo que ocurrió en la previa al choque contra los cordobeses.

Según se supo, mañana viernes habrá una práctica de fútbol en donde Fernando Zaniratto y sus colaboradores van a probar el equipo titular para intentar ganarle a Estudiantes después de muchos años en su cancha, pero el mismo estarían los siguientes jugadores: Insfrán, Pintado, Suso, Conti, Silva Torrejón, Merlo, Max, Yangali, Panaro, Torres y Merlini o Hurtado.

De acuerdo a lo informado, no se descarta que el Lobo presente un sistema táctico 4-4-2 buscando mayor contención por las bandas para dejar a Max marcando a Medina, a Merlo buscando ganarle las espaldas a Arzamendia y a Panaro peleando con Meza o Gómez, según quien juegue en Estudiantes.