Un Pincha enfocado: Domínguez pule detalles para el clásico

La cuenta regresiva ya comenzó. A cuatro días del clásico platense, Estudiantes de La Plata volvió a entrenarse este miércoles en el Country Club de City Bell con un objetivo claro: llegar con la mejor versión al cruce con Gimnasia. La práctica matutina dejó sensaciones positivas, especialmente en lo colectivo, con el plantel metido de lleno en lo que será uno de los partidos más importantes del semestre.

El entrenamiento tuvo dos focos centrales. Primero, la defensa: bajo la consigna “rechazar todo lo que venga”, Eduardo Domínguez dispuso ejercicios para pulir uno de los puntos más flojos del equipo en las últimas fechas. Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia, Santiago Núñez y Máximo Desábato trabajaron junto a los volantes Medina y Neves, buscando mejorar las respuestas en pelotas frontales, una falencia que costó cara en Córdoba ante Belgrano.

Luego fue el turno de la ofensiva. Tiago Palacios —que sigue en duda—, Guido Carrillo y Leo Suárez encabezaron los ejercicios de definición. El cuerpo técnico apunta a afinar la puntería de un equipo que genera situaciones pero le cuesta concretarlas.

En cuanto a la formación, Gabriel Neves se perfila para ser titular en lugar de Mikel Amondarain. El uruguayo jugaría su tercer clásico, buscando completar por primera vez los 90 minutos. El mediocampo se completaría con Cristian Medina y Santiago Ascacíbar, pilares en el esquema de Domínguez.

En paralelo a la preparación futbolística, también avanzan los detalles organizativos del partido. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Municipalidad de La Plata iniciaron un operativo preventivo con limpieza de pintadas, refuerzos policiales y zonas de exclusión para evitar enfrentamientos entre hinchadas.

En el plano arbitral, la designación ya está hecha: Facundo Tello será el juez principal, acompañado por Hernán Mastrángelo en el VAR. La elección fue bien recibida por ambos clubes, en especial por Estudiantes, tras las polémicas de las últimas fechas.

El domingo a las 15 en UNO, el Pincha saldrá a buscar tres puntos fundamentales para afirmarse en la pelea por los playoffs y escalar en la tabla anual. Mientras tanto, en City Bell, cada entrenamiento se siente como una final anticipada.