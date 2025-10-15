Mantegazza y APREVIDE avanzan en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad en el deporte

Nicolás Mantegazza se reunió con Guillermo Cimadevilla, secretario ejecutivo de APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta de prevención y seguridad en el ámbito deportivo.

Durante el encuentro, coincidieron en la importancia de profundizar políticas públicas que promuevan un deporte sin violencia, y acordaron poner en marcha un programa de mejora y adecuación de estadios para fortalecer la organización y el desarrollo de las actividades deportivas en el distrito.

Asimismo, desde la Asociación Metropolitana de Fútbol, en articulación con la Secretaría de Seguridad, con la participación de la Superintendente de Zona Región Capital II del Ministerio de Seguridad, Laura Amaya y el Jefe de Estación Departamental, Pablo Barberi, se continúan impulsando acciones para reforzar el trabajo preventivo y consolidar un entorno deportivo más seguro y pacífico para todos los vecinos y vecinas.

“El deporte debe ser un espacio de encuentro, inclusión y convivencia. Por eso seguimos trabajando junto a los organismos provinciales y las instituciones locales para garantizar la seguridad y erradicar la violencia en cada cancha del distrito”, destacó el jefe comunal.