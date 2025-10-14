Unas 100 mil personas visitaron el Partido de La Costa durante el fin de semana largo de octubre

El Partido de La Costa recibió a unas 100.000 personas durante el fin de semana largo de octubre, según datos oficiales de AUBASA. La cifra representa una disminución del 15% respecto al mismo período del año pasado, en un contexto nacional marcado por un turismo más austero pero aún sostenido.

Entre otras actividades, el distrito fue escenario de la 59ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente del Tuyú, una correcaminata en el marco de la campaña “Octubre Rosa” en Santa Teresita, y diversas experiencias guiadas en las localidades costeras, que sumaron color y participación al fin de semana.

De acuerdo al informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en todo el país “se reflejó un comportamiento más prudente del gasto, aunque sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte”. La estadía promedio fue de dos noches, con viajes más cortos y planificados a último momento, lo que permitió mantener el flujo de visitantes aún en un escenario económico de menor poder adquisitivo.

A lo largo del fin de semana, La Costa ofreció una nutrida agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas, con opciones para toda la familia. Desde la Municipalidad destacaron que “el trabajo conjunto con el sector privado y la promoción constante del destino permiten sostener niveles de ocupación incluso en contextos desafiantes”.

PROMOCIÓN CONSTANTE Y DESCUENTOS PARA VOLVER

En esa línea, el Partido de La Costa participó recientemente de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el evento más importante del sector en Latinoamérica, donde presentó un acuerdo de precios para alojamiento, transporte, gastronomía y recreación con vistas a la próxima temporada de verano. La propuesta busca seducir a las familias y consolidar al distrito como el destino bonaerense más elegido.

Además, el Municipio impulsa el programa “La Costa Invita”, que tendrá una nueva edición los próximos 17, 18 y 19 de octubre, mientras que la siguiente fecha será el 7, 8 y 9 de noviembre, coincidiendo con la Fiesta Provincial de la Náutica y el Mar. Esta iniciativa, diseñada para fomentar el turismo durante todo el año, ofrece descuentos en alojamiento, gastronomía, transporte y entretenimiento. Más información en lacosta.tur.ar/lacostainvita.

Como parte de su estrategia de promoción, el próximo 15 de octubre el municipio realizará una presentación en la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires), donde se detallarán las novedades turísticas y la agenda de eventos que se preparan para el verano 2026.

LO QUE VIENE: FIESTAS POPULARES Y OTRO FIN DE SEMANA LARGO

Tras el feriado del 12 de octubre, el calendario turístico apunta al fin de semana largo de noviembre, que se extenderá del viernes 21 al lunes 24, con motivo del Día de la Soberanía Nacional.

En paralelo, se avecinan celebraciones populares que cada año atraen a miles de turistas: Fiesta de la Náutica y el Mar (Mar del Tuyú, 7, 8 y 9 de noviembre); Fiesta Nacional de la Corvina Rubia (Mar de Ajó, 14, 15 y 16 de noviembre); Pre Cosquín La Costa (Santa Teresita, 28, 29 y 30 de noviembre)

Con más de 90 kilómetros de playas y 14 localidades, el Partido de La Costa se consolida como una de las opciones favoritas del turismo nacional, combinando naturaleza, accesibilidad y una oferta diversa que apuesta al equilibrio entre calidad y precios cuidados.