Docentes de la UNLP paran y marchan al Congreso por salarios y presupuesto universitario

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) nucleados en la Asociación de Docentes Universitarios (ADULP) realizarán este martes 14 de octubre un paro de 24 horas y participarán de una movilización al Congreso Nacional, en el marco de una jornada nacional de protesta impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

Desde el gremio platense explicaron que la medida busca visibilizar la falta de respuestas del Gobierno ante los reclamos salariales y el incumplimiento de los compromisos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario. “Seguimos exigiendo más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”, expresaron en un comunicado.

La movilización está prevista para las 10 de la mañana y contará con la participación de CTERA y sindicatos docentes de todo el país, que confluirán en el Congreso para exigir paritarias libres, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la defensa de la educación pública.

Cabe recordar que, a comienzos de octubre, el Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que garantiza el financiamiento y la recomposición salarial en las universidades públicas, una decisión que significó un fuerte revés político para el Ejecutivo.