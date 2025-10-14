“Franquicias que Crecen” desembarca en La Plata y proyecta expandir marcas locales al mundo

Con más de 300 marcas desarrolladas y 3.500 franquicias comercializadas, la consultora “Franquicias que Crecen” continúa su expansión nacional e internacional. Esta empresa anunció la apertura de una nueva oficina en La Plata, que estará a cargo de Celia González Ditller, su flamante franquiciada en la región.

Daniel Arce, socio y fundador de la compañía, destacó que la llegada a la capital bonaerense representa “un paso estratégico para seguir acercando oportunidades a emprendedores y empresarios argentinos”. Desde hace más de 25 años, la firma acompaña a pequeñas y medianas empresas en el proceso de convertir sus negocios en franquicias, con un modelo que ya opera en 10 países y busca alcanzar 30 oficinas en Iberoamérica para 2026.

“Queremos alcanzar el 90% del mercado de comercialización de franquicias en Iberoamérica”, afirmó Arce. “La apertura en La Plata nos permitirá potenciar marcas locales y proyectarlas hacia nuestras oficinas en España, México, Panamá, Chile y otros destinos”.

Por su parte, Celia explicó sobre la llegada a La Plata: “Lo que buscamos es que se puedan expandirse en todo el territorio nacional e internacional. Que el sistema de emprendedores platenses pueda ir creciendo de manera saludable y con socios estratégicos que son los franquiciados. Nuestra oficina se encuentra en 13 entre 48 y 49, y les va a permite expandir su marca y llegar a una economía de escala con varios negocios. Creo fehacientemente que el sistema de franquicias es la manera más saludable de hacer crecer a una pyme”, Celia González Ditller.

Arce, además agregó que la propuesta permite a los emprendedores “crecer sin empleados y con capital de la sociedad, compartiendo ganancias y conocimiento”. El objetivo es que negocios de la ciudad puedan expandirse a nuevas plazas y consolidarse con una red de franquiciados.

Con energía emprendedora y visión global, la llegada de “Franquicias que Crecen” a La Plata busca abrir nuevas oportunidades para las empresas locales y conectar el talento argentino con el mundo.