La UNLP inauguró un centro para impulsar la economía popular

El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, junto a la directora del Consejo Social, Inés Iglesias, encabezó la inauguración del nuevo Centro Interinstitucional para el Desarrollo Regional de la Economía Popular, Social y Solidaria. El acto contó con la presencia de autoridades universitarias, representantes sindicales, decanos y miembros de la comunidad académica.

El nuevo espacio está ubicado en el Campo “6 de agosto”, en la localidad de Berisso, donde también funcionan el barrio Nodocente “Semilla Ramírez”, el Centro Regional de Extensión Universitaria y el laboratorio YPF Tecnología. Se trata de un ámbito que integra al CCT Conicet La Plata, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia y diversas áreas de la UNLP vinculadas al desarrollo productivo, con el objetivo de acompañar a cooperativas, municipios y organizaciones sociales.

El edificio, de 1100 metros cuadrados, cuenta con naves industriales, aulas, laboratorios, oficinas, salas de reuniones y espacios destinados a la incubación de proyectos productivos y tecnológicos. “Este Centro es un símbolo del compromiso social de la Universidad. Aun en tiempos complejos seguimos adelante, porque creemos que el conocimiento soberano es la herramienta más importante para el desarrollo del pueblo”, subrayó Tauber.

Por su parte, Iglesias destacó que “el Consejo Social nace de la recuperación de la extensión crítica” y que la apertura del nuevo espacio “es un sueño hecho realidad fruto de la convicción política de una universidad comprometida con los sectores más postergados”.

Con esta iniciativa, la UNLP busca consolidar un trabajo conjunto entre la academia y las organizaciones populares, impulsando proyectos que generen empleo, innovación y desarrollo con inclusión social en toda la región.