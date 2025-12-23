Un emotivo homenaje a Kim Gómez se sumará a la quema de muñecos de Fin de Año

En el marco de la tradicional quema de muñecos de Fin de Año en La Plata, uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad, un homenaje a Kim Gómez formará parte de la edición que se realizará en la madrugada del 1º de enero.

La edición de este año contará con 22 muñecos oficiales, con una amplia variedad de propuestas creativas inspiradas en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales. Entre ellos se encuentra un muñeco de fin de año con forma de capibara, el animal que tanto le gustaba a Kim Gómez.

El padre de la niña, Marcos Gómez, compartió en las últimas horas un conmovedor mensaje en redes sociales, acompañado por la imagen del muñeco, lo que generó una profunda repercusión y numerosas muestras de acompañamiento y afecto. En la publicación, recordó la sonrisa de su hija cada vez que recibía un regalo y reflexionó sobre los momentos compartidos: “Hoy me doy cuenta que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme”, expresó.

De cara a las fiestas, Marcos también se refirió al dolor de atravesar la Navidad sin Kim. “Esta es la más difícil de todas: no hay arbolito, no estás para armarlo como siempre”, escribió, y explicó que buscó la forma de hacerle llegar un regalo simbólico. Ese gesto tomó forma en un capibara, representado en un muñeco de fin de año que será parte de la tradicional celebración platense como homenaje y recuerdo.

Asimismo, agradeció especialmente a Gaam Drako por haber escuchado su pedido y por el acompañamiento brindado en este momento tan doloroso, al que definió como “un abrazo al alma”. También convocó a la comunidad a reunirse nuevamente en el lugar donde anteriormente realizaron una suelta de globos, con la intención de repetir el homenaje con orden y respeto.

Finalmente, Marcos pidió un gesto especial en memoria de Kim, quien adoraba las mariposas, invitando a quienes se acerquen a llevar dibujos, recuerdos o pequeños símbolos. El mensaje cerró con una frase que atravesó a miles de personas: “Te amo para siempre, hija. Papá lo sigue intentando”.