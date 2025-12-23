Sumando Voluntades prepara 400 viandas solidarias para acompañar las fiestas

La Fundación Sumando Voluntades vuelve a poner en marcha, un año más, su tradicional acción solidaria de fin de año con el objetivo de que ninguna persona pase la Navidad y el Año Nuevo sin un plato de comida. En esta oportunidad, la organización tiene previsto entregar 400 viandas a personas en situación de vulnerabilidad, previamente inscriptas en un listado confeccionado por la entidad.

Según detalló su presidenta, Nancy Maldonado, las viandas incluirán un menú completo compuesto por bondiola rehogada con cebolla y morrón, ensalada de arroz con arvejas, choclo, zanahoria y mayonesa, pan de manteca, budín, pan dulce y bebidas como aguas saborizadas y gaseosas. La elaboración de los alimentos se realiza con el trabajo diario de voluntarios que desde muy temprano colaboran en la sede de la fundación.

Desde Sumando Voluntades agradecieron el aporte de vecinos, comercios y organizaciones que ya se sumaron con donaciones y destacaron que la solidaridad de la comunidad resulta fundamental para sostener esta iniciativa. No obstante, señalaron que aún necesitan colaboración para poder completar las 400 viandas previstas para el 31 de diciembre.

Quienes deseen acercar su ayuda pueden hacerlo en la sede ubicada en calle 8 Nº 256, entre 37 y 38, donde la fundación trabaja todos los días en la preparación de las viandas. “El objetivo es que nadie se quede sin comida en una fecha tan especial”, remarcaron.