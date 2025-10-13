Multitudinaria fiesta gastronómica en San Vicente

Con una masiva concurrencia y tres días de actividades, se realizó en el Predio Ferial Vieja Estación una de las celebraciones más importantes del calendario bonaerense que consolida a San Vicente como la Capital de la Mozzarella.

El evento contó con la participación de miles de vecinos y vecinas que disfrutaron de propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo, feria de artesanos, shows para toda la familia y reconocimientos a los productores locales que año a año impulsan la identidad productiva del distrito.

El intendente Nicolás Mantegazza encabezó el acto inaugural junto a autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la diputada nacional Vanesa Siley, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, el presidente del Club Argentino de Servicios (CAS) Claudio Rocca y la jefa de Gabinete municipal, Daniela Lassalle.

En ese marco, se entregaron los reconocimientos a la mejor mozzarella. “Don Fabián” se destacó al obtener dos medallas de oro en las categorías gastronómica y familiar. En el rubro gastronómico, el segundo puesto fue para “Milagros del Sol” y el tercero para “Sucesores de Arotcarena”.

Dentro de la categoría familiar, “Milagros del Sol” volvió a posicionarse en segundo lugar y “Lácteos Mi Viejo” en tercero. Por último, en la categoría pizza cheese o barra, el primer premio fue para “Coopagro”, seguido por “Mozzarí” y “La Canzonetta”.

“Nos llena de orgullo ver cómo San Vicente se reúne una vez más en esta fiesta que ya es tradición. Esta celebración popular es símbolo de identidad, trabajo y encuentro para nuestra comunidad”, expresó Mantegazza.

Además, el intendente agradeció a todos los productores, trabajadores municipales, instituciones locales y organismos provinciales y nacionales que hicieron posible una nueva edición de la fiesta, resaltando que “cuando hay articulación y compromiso, se logran resultados que fortalecen la producción, el turismo y la cultura de nuestro pueblo”.

La Fiesta Provincial de la Mozzarella volvió a demostrar ser un verdadero punto de encuentro familiar, que impulsa la economía local y el turismo regional, celebrando el esfuerzo de los productores y emprendedores que hacen de San Vicente una referencia provincial en la producción láctea.