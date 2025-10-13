Una yaguareté silvestre fue liberada en el Impenetrable

Acaí, una yaguareté nacida en libertad en el Parque Nacional Iberá, se ha unido a las otras hembras liberadas en el Parque Nacional El Impenetrable, para intentar recuperar la especie en el Gran Chaco.En los últimos años, se había podido confirmar la presencia de menos de diez yaguaretés sobrevivientes en el Gran Chaco argentino, que tiene una extensión de un millón de kilómetros cuadrados, y todos eran machos.La reintroducción de hembras es clave para recuperar las poblaciones del principal depredador de Sudamérica en este bosque seco único que se extiende por Argentina,Paraguay, Bolivia y Brasil. Hoy es uno delos ecosistemas más amenazados del mundo.Aunque sigue siendo en gran parte desconocido y desprotegido, el Gran Chaco es el segundo bosque más importante de América del Sur después del Amazonas por su extenso tamaño y asombrosa biodiversidad.

Según Sebastián Di Martino, Director de Conservación de Rewilding Argentina, “Argentina está muy orgullosa de liberar yaguaretés nacidos en la naturaleza que han sido translocados para su liberación. Sabemos que algunos yaguaretés machos silvestres siguen sobreviviendo en lugares aislados del norte de Argentina, pero necesitan hembras,diversidad genética y conectividad para prosperar". Agrega: "Esta acción ayudará a transformar una población casi extinguida a una población reproductiva saludable, y llamará la atención sobre la necesidad de expandir las áreas protegidas para proporcionar un hábitat seguro".

Los esfuerzos para suplementar la población de yaguaretés en el Parque Nacional El Impenetrable comenzaron en 2019, cuando un guardaparque descubrió las huellas de un macho solitario. Se lo llamó Qaramta, se le colocó un collar con transmisor GPS y se comenzó su monitoreo. Ante la falta de hembras en la región se logró por primera vez en el mundo, la cruza de un gran felino silvestre con otro de cautiverio. Qaramta se apareó con hembras cautivas traídas del Centro de Reintroducción de Yaguaretés del Parque Iberá,produciendo cachorros para que estos fueran liberados en la naturaleza. Luego, probablemente atraídos por la presencia de hembras, llegaron otros machos silvestres, los cuales fueron llamados Tewuk y Tañhí Wuk. Pero sin registros de hembras silvestres por más de 35 años en la zona, no había posibilidades de recuperación de la especie por sus propios medios.