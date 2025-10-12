Descubren al “dragón espada”, un reptil marino prehistórico

Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico de la familia de los ictiosaurios, el “dragón espada de Dorset”, según anunció la Universidad de Mánchester en las últimas horas.

El espécimen posee el tamaño de un delfín, alrededor de 3 metros, data de hace unos 190 millones de años y es el único ejemplar de su especie que se conoce.

Este ejemplar “es el único ejemplar conocido de su especie y ayuda a llenar una importante laguna" en la comprensión de la evolución de los ictiosaurios a lo largo del tiempo, precisaron desde la casa de estudios, donde trabaja el paleontólogo Dean Lomax, uno de los tres investigadores responsables del hallazgo.

El reptil se habría alimentado de peces y calamares. El fósil conserva huellas de lo que pudo haber sido su última comida.

Los restos del “dragón espada de Dorset” fueron descubiertos por el cazador de fósiles británico Chris Moore en 2001 y posteriormente adquiridos por el Museo Real de Ontario (Canadá), y los científicos tardaron más de 15 años en analizarlos completamente.