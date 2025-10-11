Revelan la técnica que usaron los Rapa Nui para mover las estatuas moai

Arqueólogos han confirmado que las icónicas estatuas moai de la Isla de Pascua fueron transportadas a sus plataformas con cuerdas por un número sorprendentemente reducido de indígenas Rapa Nui, resolviendo así un misterio que se ha prolongado durante décadas.Un nuevo estudio, publicado en el 'Journal of Archaeological Science', sugiere que los aldeanos Rapa Nui usaron cuerdas y transportaron las gigantescas estatuas en zigzag por caminos cuidadosamente diseñados.

"Esto demuestra que los Rapa Nui fueron increíblemente inteligentes. Lo descubrieron", afirmó el coautor del estudio, Carl Lipo, de la Universidad de Binghamton.Las estatuas moai son figuras humanas monolíticas talladas por los habitantes de la Isla de Pascua entre 1250 y 1500 d. C. Cientos de estas estatuas fueron talladas en la cantera principal de moai por los nativos de la isla y transportadas a plataformas de piedra alrededor del perímetro de la isla.

Los investigadores habían teorizado previamente que las grandes estatuas eran trasladadas desde la cantera hasta las plataformas ceremoniales mediante un movimiento vertical y oscilante, lo que cuestionaba otra hipótesis según la cual se desplazaban tumbadas sobre dispositivos de madera.