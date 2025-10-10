Durante el fin de semana largo el Tren Roca no llegará a la estación de 1 y 44

La línea Roca que une Plaza Constitución con La Plata funcionará con limitaciones este fin de semana debido a obras de renovación de vías. Según se informó desde Trenes Argentinos, el recorrido estará restringido hasta la estación Villa Elisa los días viernes 10 y sábado 11 de octubre, por lo que los trenes no llegarán hasta la capital bonaerense.

Los trabajos se deben a la renovación de vías que se realizarán entre las estaciones de Tolosa y La Plata y que consisten en el cambio de unos 400 metros de tendido, además, se van a cambiar donde también se realizará el recambio durmiente de madera por hormigón armado, la sustitución de piedra balasto y la alineación de la geometría de la nueva estructura.

En tanto, el domingo desde la empresa ferroviaria informaron que entre las 0 y las 8 de la mañana estarán interrumpidos los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes, mientras que los servicios a Bosques vía Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza circularán limitados entre Temperley y las cabeceras de la zona sur.

La afectación se debe a la necesidad de cortar la energía de la catenaria, el sistema que alimenta de electricidad a las formaciones, para realizar obras de cateo en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Desde Trenes Argentinos explicaron que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.