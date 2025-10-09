Por el fin de semana largo restringen la circulación de camiones en las rutas

Desde la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se informó que debido al Día del respeto a la diversidad cultural se restringirá la circulación de camiones en la autopista Buenos Aires - La Plata y rutas provinciales a partir de hoy.

Esta determinación es “con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas”, explicaron desde el organismo que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La medida se aplicará a camiones con un peso superior a siete toneladas de porte bruto y estará vigente los días jueves, viernes y domingo, hacia la Costa Atlántica, hoy de 18 a 23.59 y mañana de 6 a 14. Y hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 12 de octubre de 14 a 23.59.

Estas franjas horarias buscan facilitar la salida y el regreso de turistas desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia los destinos de la costa.

Por otro lado, las rutas afectadas son:

Autopista La Plata–Buenos Aires: entre CABA y la ciudad de La Plata.

Autovía 2: desde el km 40,5 hasta el km 400, a la altura de Camet.

Ruta Provincial 11: de Pipinas a Chapadmalal.

Ruta Provincial 36: de La Plata a Pipinas.

Ruta Provincial 56: de General Conesa a General Madariaga.

Ruta Provincial 63: de Dolores a Esquina de Crotto.

Ruta Provincial 74: de Maipú a Pinamar.

Los vehículos que quedan exceptuados son los vehículos livianos y los camiones que transporten productos esenciales, como: leche, animales vivos, pescado, frutas y verduras, combustibles, medicamentos, residuos urbanos, asistencia sanitaria o insumos de comunicación.