Babasónicos presenta "Advertencia" este fin de semana en La Plata

Con un presente arrollador que los encuentra girando por Argentina, Latinoamérica y Europa, Babasónicos regresa a la ciudad con un espectáculo a cielo abierto que promete ser inolvidable. Presentarán en vivo su último sencillo “ADVERTENCIA”, una pieza que reafirma su vigencia y capacidad de reinventarse, al tiempo que repasan los clásicos que marcaron generaciones.

La banda liderada por Adrián Dárgelos no deja de sorprender con cada presentación: auditorios agotados en México, múltiples Movistar Arena en Buenos Aires y Santiago de Chile, y convocatorias masivas en festivales.Su trayectoria los confirma como referentes indiscutibles de la escena, trascendiendo géneros y fronteras.

Este show en La Plata se enmarca en una gira que culminará en diciembre con dos fechas en el Estadio Ferro. Antes de ese cierre épico, los platenses tendrán el privilegio de vibrar con un concierto que combina despliegue visual, energía y un repertorio que cruza el pasado, presente y futuro de Babasónicos.

Las últimas entradas están a la venta a través de Livepass y en la boletería del Teatro Ópera La Plata. Además, quienes compren con tarjetas del Banco Provincia podrán acceder a 4 cuotas sin interés.

El 4 de octubre, el Hipódromo será la capital de la música en La Plata. Una cita que no te podés perder.

Produce: CRACK y Gonna Go Producciones.