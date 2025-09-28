Ana Wajszczuk y Dennis Smith hablan de Varsovia 1944

Todos los domingos a las 19.30 horas en El Camarín de las Musas (CABA) una nueva versión teatral del libro de Ana Wajszczuk Chicos de Varsovia (Sudamericana), recuperando la memoria del Levantamiento de la resistencia polaca de 1944 contra la ocupación nazi. Protagonizada y adaptada por Dennis Smith, y con las actuaciones de Cristina Dramisino, Maia Muravchik y Lourdes Invierno, hablamos con Wajszczuk y Smith para saber detalles de esta nueva versión.

—Primero quiero que me cuenten un poco del encuentro entre ustedes.

—Dennis Smith: Yo me estaba separando hace 10 años básicamente y Ana apenas descubría que era polaca. Ya sabía que era polaca, pero estaba empezando a ahondar en esos caminos. Yo estaba cruzando Cabildo, en la esquina de Mendoza y Cabildo con mis tés, llorando y de repente miro a mi derecha había un kiosco, no sé si sigue estando, y veo una revista GQ Latinoamérica en la que estaba Don Draper, John Hamm, y digo, “ay, pará, GQ Latinoamérica, qué curioso”, termino de cruzar, me suena el teléfono, me dicen, “hola, Dennis. Soy Ana Wajszczuk de GQ Latinoamérica. Quería saber si puedo hacerte una entrevista”. Hablamos con Ana, tuvimos una entrevista, ella estaba compilando personajes destacados, jóvenes, promesas del teatro. Hicimos la entrevista y ahi nos hicimos amigos y Ana me empieza a contar que había escrito un artículo para el diario La Nación sobre sus parientes desaparecidos en el levantamiento de Varsovia y que se estaba yendo a Polonia a seguir investigando porque la embajada de Polonia la había invitado para irse. Bueno, ahí nació nuestro amor.

—Ana Wajszczuk: Además yo a Dennis lo conocía en realidad, no sé si se acuerdan ese diciembre que debe haber sido 2013, 2012, cuando hubo cortes de luz en toda la ciudad y había fogatas y quemas de neumáticos por toda la ciudad y nos habían invitado a la Usina del Arte, que me queda en la otra punta de la ciudad donde yo vivo, a ver una obra de teatro, y un día Nico se fue, hacía un papel de secundario, pero a mí me llamó mucho la atención, ahí me quedó y cuando tuve que hacer esta nota, se me ocurrió hablar con Dennis y también fue algo como raro porque en los 20 años que trabajé así como periodista freelance, nunca me hice amiga de los entrevistados, buena onda, todo lo que quieras, pero pegamos mucha onda con él. Dennis me empezó a invitar a sus obras, yo empecé a ir, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con lo biográfico, con materiales de la vida propia y en 2018, la primera salida que yo hice después de haber tenido a mi hija, que me acuerdo que vino mi mamá a cuidarla y fui a ver otra obra de Dennis, Ella y yo que es una obra con Julieta Cayetina, donde ella cuenta también basada en una historia real su abuela que pasó por siete campos de concentración y después terminó siendo entrevistada por Steven Spielberg en esa gran secuencia de entrevistas que hizo para resguardar la memoria de la Shoah. Y yo le llevé mi libro que ya había salido hace un par de años y a la semana me llama Dennis y me dice quiero llevar al teatro el libro y yo le dije me encanta, pero suerte, no sé cómo vas a hacer. El libro no solo cuenta la historia de mi familia, sino que cuenta un montón de historias de otros polacos que llegaron a la Argentina después del levantamiento de Varsovia. Y Dennis hizo una dramaturgia espectacular sobre eso, compuso las canciones, y así fue como llegamos a la primera versión de esta obra que fue en 2022, en el marco del FIBA.

—DS: Anita fue muy generosa y fue muy poco rompebo.... Yo le pedí en un momento, por favor, seleccioname qué te parece fundamental que aparezca si no me voy a volver loco o va a ser la tetralogía de los Nibelungos y fue muy genial ese proceso para ir limpiando. A mí la historia me generó una furia atómica. Pero sí, era un desafío. Yo vengo haciendo bastantes textos que son testimoniales si se quiere, y todas las veces me pasa lo mismo. La primera versión fue muy a lo espectacular y ahora estamos apostando por una versión mucho más honesta donde el texto está muy por delante.

—AW: Dennis hizo su magia, transportándonos con sus canciones y demás, porque también sería así no difícil. A mí me fascinó y cuando me mostró las canciones de la obra, yo me quedé como loca porque claro era otra manera de entrar al libro, y es lo que más me emociona siempre, cuando escucho las canciones, los textos los sé de memoria e igual me siguen emocionando, pero las canciones, bueno, te tocan otro lado.