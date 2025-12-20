Narda Lepes: “No cocino algo que no me gusta”

Narda Lepes está de estreno, y se suma la llegada de Avatar: Fuego y Cenizas, en su restaurant Narda Comedor, con un menú inspirado en la saga que reinterpreta el espíritu de la película desde lo culinario. Hablamos con ella sobre el menú y su vínculo con el cine.

—¿Cuál es la primera película que recordás que tenía algún vínculo con la comida y que a vos te haya despertado ganas de comer? Tengo recuerdo en los años 80, cuando alquilábamos VHS, que estaba El Festín de Babette…

—Haber visto la de Stanley Tucci, que está en un restaurante y hace esa torta de pasta, La gran noche, y después El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante.

—Pero eras chica igual cuando El cocinero...

—Por eso, que era tipo, no deberías estar viendo esto, pero sí, de esas me acuerdo así bastante. Después, la manzana de Blancanieves, la torta de La bella durmiente, que le hacen las hadas, que la torta se va cayendo. El otro día vi una chica que la hizo así toda torcida, estaba buena. Ghibli también hace muchas cosas de comida que están buenas. Y es muy lindo cómo se ve todo, cómo se ve la comida, porque no está hecho así nomás. Hay detalle.

—¿Y eso te despertaba ya a vos esto de la cocina?

—No, yo cocino porque me gusta comer. Y como que me interesó la comida primero y después la cocina. Era tipo, che, no toda la comida. Al rato empezás a ir a la casa, a comer a la casa de compañeros de colegio, o a lugares donde, no sé, esto no es rico, porque en tu casa se cocina rico. Puede ser resimple, pero rico.

—Y eso buscaste vos después…

—Y eso empecé como a rastrear la comida rica. No cocino algo que no me gusta. Cocino cosas que yo no comería. Trato de que esté acá en el restaurante. Así que estoy siempre dispuesta a cambiar de opinión y sigo probando.

—¿Imaginaste vos alguna vez escribir algún guión?

—Trabajé e hice la comida que ves en publicidades o en películas o series. La última fue en Nada. Todo lo que ves en Nada lo hicimos nosotros. Y estuvo bueno trabajar parte de donde estaba la comida involucrada con Mariano Cohn y con Gastón Duprat. Y ahora estamos viendo a ver si seguimos haciendo algo juntos. Porque es divertido, pero es mucho trabajo.

Mucho volumen. Que a veces del otro lado, en la producción, dicen, bueno, listo, levantemos. Esto no lo vamos a hacer hoy. Y tengo 16 lomos a punto. Si no lo vamos a hacer hoy es una fortuna.