Sepia: “Hemos intentado hacer un retrato honesto de un tipo que tiene una vida particular”

Hasta que me quede sin voz. Un documental sobre Leiva, llega esta semana a los cines, es una potente mirada sobre las luces y las sombras de Leiva, el cantante español. Sepia es uno de los que trabajó en ella y nos contó detalles de su trabajo con el artista. “Leiva nos dejó trabajar mucho, como es un documental que registra su vida, pero él no dirige, hemos tenido conversaciones, se han puesto sobre la mesa temáticas, red flags, cosas que sí, y hemos intentado hacer un retrato honesto de un tipo que tiene una vida particular, que le han pasado cosas y que la música ha sido un refugio para él. Entonces, a nosotros, que nos gusta trabajar con la música, sentimos que hemos tenido como un privilegio y que las discusiones que han habido siempre han sido con la intención de mejorar el relato”, dice.