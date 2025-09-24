Marina Bellati: “No reírse es una tortura”

LOL estrenó nueva temporada que ya se puede ver en Prime Video con Marina Bellati como una de las participantes que deberán aguantarse la risa para evitar ser expulsada y ganar la competencia. Diario Hoy dialogó con ella para saber detalles de su participación.

Tras el éxito de la primera temporada, LOL: Last One Laughing Argentina regresa con su formato característico que utiliza decenas de cámaras para capturar toda la divertida acción durante la impredecible competencia de seis horas. La serie reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura. La serie, producida por Banijay México & U.S. Hispanic, que forma parte de Banijay Américas, es una adaptación del tremendamente popular Amazon Original japonés.

—No pude ver nada pero ya me imagino por donde va todo...

—No te creas. Es un juego. Hay algo de eso que a mí es lo que más atractivo me resultó. Que es un juego, ¿viste? Como que no ha pasado nada tampoco. Es una tortura.

—¿Es más difícil hacer reír o no reírse?

—No reírse es una tortura. Es imposible, porque es una reacción, es una cosa medio fisiológica, como para decirlo de alguna manera. Entonces es muy difícil reprimirlo. Porque además es tan lindo, a mí me encanta reírme. Entonces eso, es bastante tortuoso el juego.

—¿Cómo fue un poco estar con Susana Giménez?

—Es impactante Susana, pero tiene eso tan cálido y gracioso, tan tentada, que yo me identifico.

—Últimamente humoristas o referentes del streaming, como muchos de ustedes son y demás, se convierten en líderes de opinión. O sea, la gente por ahí, no sé, hay un jingle que ahora suena por todos lados que surgió del humor. ¿Cómo reciben eso también? ¿Hay más presión ahora a la hora de enfrentarse a un micrófono, actuar? Cuando saben que también se pueden convertir en un líder o en un faro, o en una guía para alguien, en un momento complicado y desde el humor…

—Yo recuerdo que era chica y veía los monólogos de Domingo, los monólogos de Tato Bores, y también formaba opinión. Y sobre todo la viralización, la expansión, la posibilidad de que eso llegue a todas partes. A mí me parece que es lo que es más actual.

—¿Un chiste que te haga reír siempre?

—Uy, no sé, no sé, tendria que pensar. Hay algo a mí que me da, lo que más gracia me da en la vida es, sí, es lo serio, como lo solemne.