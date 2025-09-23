Murió Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano de posguerra y una de las grandes figuras del séptimo arte europeo, falleció a los 87 años, acompañada por sus hijos, según confirmó su agente a la agencia AFP. Su muerte marca el final de una carrera extraordinaria que se extendió por más de seis décadas en el cine y el teatro.

Nacida en Túnez en 1938, en una familia de origen siciliano, Cardinale llegó al mundo del cine casi por azar. En 1957, tras ganar un concurso de belleza en su ciudad natal, tuvo la oportunidad de asistir al Festival de Cine de Venecia. Ese viaje cambió su vida para siempre: fue el punto de partida de una trayectoria destinada a convertirla en una de las actrices más reconocibles de Europa.

Dueña de una belleza magnética y una presencia arrolladora en pantalla, Claudia Cardinale brilló en títulos que hoy son considerados clásicos absolutos, como El Gatopardo, 8½ y Rocco y sus hermanos. Trabajó bajo la dirección de grandes maestros del cine como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone.

A lo largo de su carrera, Cardinale forjó una identidad propia, más allá de su talento actoral, convirtiéndose en símbolo de elegancia, carácter y sensualidad. Su figura compartió la cima del estrellato con otras leyendas como Sophia Loren, con quien mantuvo una “amable rivalidad” que alimentó la fascinación por el cine italiano en su época dorada.

Con su partida, se apaga una de las últimas luces de aquel cine europeo que marcó época. Pero su legado, inmortalizado en la pantalla grande, seguirá vivo por generaciones.