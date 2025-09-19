Alfredo Castro Ortigoza estrena Riefenstahl en el Festival de cine alemán

Hasta el 24 de septiembre en Cinépolis Recoleta (CABA) se desarrolla la edición 25 del Festival de cine alemán, con lo mejor de la producción cinematográfica más reciente. Riefenstahl, película de apertura, que se verá nuevamente el domingo, fue editada por Alfredo Castro Ortigoza quien vino al país. “Aunque se ha hablado ya mucho de Leni Riefenstahl y hay varios documentales sobre ella, nosotros nos estamos enfocando en la exclusividad de este archivo privado de ella, al que tuvimos acceso por primera vez, y encontrar justamente esos puntos donde logramos atravesar esa barrera que ella, a lo largo de su vida, sobre todo después del periodo de posguerra y hasta sus últimos días, puso para deslindarse de cualquier responsabilidad con respecto a su obra y la cercanía al régimen que tuvo. Entonces, como editor, esto es un proyecto que no encuentras tan fácil”, contó a Hoy Castro Ortigoza.