Celeste Cid, Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin estrenan Papá x 2

Celeste Cid, Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin son los protagonistas de Papá x 2, la nueva comedia familiar en la que se narra la convivencia de una pareja con el ex de ella mientras esperan la llegada de su hijo. En exclusiva Cid, Vicuña y Akoskin hablaron sobre el proyecto con HOY.

—Si en este mundo no hubieran sido actores, ¿hubieran aceptado tener alguna de las profesiones que tienen cada uno de los personajes? Veterinaria, arquitecto...

—Benjamín Vicuña: Yo sí, arquitecto sí. Tengo hermanos arquitectos, tengo ancestros arquitectos, me encanta. Es algo que me gusta mucho.

—¿Y qué pasó?

—Benjamín Vicuña: Me fui por lo fácil. Fue más fuerte mi vocación de actor. Me fascina la actuación. Cuando la descubrí a los 16 años, algo que me pegó muy fuerte. Y bueno, empecé y encontré mi expresión y mi voz. Pero luego, ya siendo actor, cada vez me doy cuenta que me da, que me gusta, me ocupa. He diseñado casas. Me gusta mucho. Los espacios, el diseño.

—Celeste Cid: Yo, veterinaria, sí.

—¿También? ¿Te gustan los animales? El scrapbook, sí. Ya sabemos qué va con vos...

—CC: Sí, sí. Les vamos a contar al público que es un libro que tiene mi personaje que hace collages con fotos, objetos, una especie de agendita.

—¿Y veterinaria?

—CC: Me gustan los animales, pero está bien. Siento que es una profesión que la que tengo es la que se hizo justicia.

—Lucas Akoskin: Bien, mi personaje, aunque era chanta, también tenía cosas reales. Fue salvavidas, guardavidas, como se dice en la playa.

—Un Baywatch…

—LA: Sí. Me vería, me gusta la playa, conectar con la gente, el mar.

—BV: Igual, la particularidad y la gracia de ser actor que, obviamente, muy por encimita, tienes la posibilidad de experimentar todo tipo de oficios. Yo he sido forense, asesino en serie, arquitecto. Está bueno. Y uno va como agarrando diferentes cositas. Pero, ¿sabes qué? No sé por qué el arquitecto y el constructor se me repiten bastante.

—¿Cómo fue encarnar este trío, esta trieja, en esta película?

—LA: Fue divertido, a nivel humano y experiencia en el set. Bueno, Benja y yo venimos de hacer una película juntos. Somos amigos. Y, bueno, cuando llegó Cele, nos aportó esa cuota de frescura que le hizo tan bien a la película y que lo hace tan bien ella. Y la verdad que el set era realmente un lujo. En el sentido de estar con ellos dos. Bueno, con todo el grupo humano que teníamos, desde los niños que participaron, los demás actores que participaron de la película también. Teníamos un grupo grande en Chile que eran grosos todos. La verdad que la pasamos increíble.

—CC: Fue muy lindo.

—BV: En lo personal, el desafío estaba en que, si bien tengo cosas siempre que coincido y solo amplifico de los personajes, aquí había un desafío que no era menor, que era un tipo de 46 años que no quería ser padre o que nunca buscó la paternidad. De hecho, cuando se entera que, de alguna manera, la paternidad se avecina, empieza a leer todo tipo de instructivos, manuales, porque tiene casi una fobia.

—Que es todo lo que no hay que hacer, además.

—BV: Claro. Y eso, a mí, en lo personal, yo fui papá muy joven y siempre tuve un entusiasmo y muchas ganas. Entonces, era lindo ponerse del otro lado, del otro lado de la calle, del otro lado de la vereda, y ver qué pasa con las personas que por ahí se resisten a eso. Cuáles son sus limitaciones, cuál es el mambo que tienen para ser papá.