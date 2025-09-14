Martha Plimpton y Thuso Mbedu estrenaron Task: Unidad Especial

Martha Plimpton y Thuso Mbedu son parte de Task: Unidad Especial, que acaba de estrenarse en HBO Max, en donde se cuenta la historia de un agente del FBI (Mark Ruffalo) que lidera una unidad especial para detener una serie de robos violentos. Hablamos en exclusiva para Argentina con Plimpton y Mbedu para saber detalles de la serie.

—Antes de hablar de la serie me gustaría saber si habían visto Mare of Easttown y cómo fue para ustedes trabajar con Brad (Ingelsby).

—Martha Plimpton: Bueno, vi Mare of Easttown y me encantó. Soy una gran admiradora de Kate Winslet y Julianne Nicholson. No conocía realmente el trabajo de Brad antes. Y me impresionó muchísimo su talento como guionista y creador. Así que cuando recibí el guion, me emocioné muchísimo. De hecho, estaba trabajando con Kate Winslet en The Regime cuando recibí el guion. Y ella me dijo: “Adelante, tienes que conocerlo. Tienes que trabajar con él porque es un tipo brillante, de verdad”. Y es un buen tipo, un ser humano decente. Así que sí.

—Thuso Mbedu: En mi caso, creo que sí, vi Mare of Easttown y fue uno de esos momentos en los que te dicen que quizá sea una serie limitada, pero tú, en el fondo, esperas que haya una segunda temporada. Y luego descubres que hay una historia en el mismo universo, incluso pintando el cuadro de que, hipotéticamente, si doblas la esquina, podrías encontrarte con Mare, ese tipo de situación. Así que estoy muy, muy emocionado por unirme a la historia porque sinceramente disfruté mucho viéndola. Y siempre lo precedí diciendo que, ya sabes, cuando salió Mare of Easttown, era una serie que pensé, ya sabes, voy a dejarlo estar, no es asunto mío. Ya sabes, no es algo que normalmente me interesaría, pero había oído muy buenas críticas sobre la serie. Pensé: “Oh, voy a ver por qué se ha armado tanto revuelo”. Y entonces me enamoré por completo. Así que ahora, como sudafricana, estoy emocionado por que otros sudafricanos lo vean, porque no es una serie que suelen ver. Pero la historia es innegable. Así que sí.

—Y según lo que dices en Task, es más importante conocer las capas de los personajes que quién lo hizo. ¿Cómo fue para un actor interpretar nuevas facetas del papel episodio tras episodio?

—MP: Bueno, ese es el estilo de escritura de Brad. Y creo que eso es lo que le convierte en un narrador tan fantástico, que realmente entiende las cualidades, las complejidades y los matices de los seres humanos y por qué hacen lo que hacen. Y por qué toman las decisiones que toman o cometen los errores que cometen. Sí. Y eso es lo que lo hace divertido e interesante, en lugar de ser un policía normal y corriente que dispara a diestro y siniestro.

—¿Y cuál fue el mayor reto al interpretar a sus personaje?

—TM: Mi mayor reto, el más difícil de todos, fue el acento. Recuerdo que en un momento dado, estando en mi apartamento, pensé: “Me van a despedir”. Pero Brad tuvo la amabilidad de tranquilizarme y decirme que no, que no perdería el trabajo por un acento.

—TM: Siempre me ha gustado la parte de acción, como aprender sobre las armas, cómo manejar una pistola, asaltar casas, el juego de pies. Me gustaba eso. Lo acogía con los brazos abiertos.

—¿Y para vos, Marta?

—MP: Oh, Dios mío. Supongo que el mayor reto fue técnico. Ya sabes, no soy especialmente aficionada a las armas. Quiero decir, había disparado armas antes, pero, ya sabes, aprender los detalles técnicos de cómo moverse en una habitación, cuando detienes a alguien, cómo moverte con un compañero mientras buscas a alguien en el bosque, técnicas de cómo, ya sabes, no sostener el arma aquí, sostenerla aquí, cosas así, los detalles específicos. Y eso es algo que una persona aprende con el tiempo y el entrenamiento, durante meses y meses, incluso años. Y yo tuve que aprenderlo en un par de días. Así que ese fue probablemente el mayor reto para mí. Y me hizo sentir muy agradecida por la edición.

—TM: Pero diré esto, porque nadie hará esta pregunta. Marta es muy buena con los coches.

—MP: Sí.

—TM: Nadie sabrá hacer esa pregunta. Solo diré que, cuando se trata de acción, hay que poner a Marta en un coche.

—MP: Soy una aspirante a conductora de acrobacias.