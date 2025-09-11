Noches Capitales 2025: la gran temporada de música en vivo en el Hipódromo de La Plata

Con la impronta de un festival de gran escala y el espíritu de un ritual urbano, Noches Capitales regresa con más fuerza que nunca, consolidando a La Plata como una de las capitales musicales de la Argentina.

El Hipódromo de La Plata, un escenario que hace historia

Hace algunos años, el Hipódromo de La Plata era conocido únicamente por sus jornadas hípicas. Hoy, su predio de Av. 44 y 115 se ha transformado en un espacio cultural que reúne a miles de personas en cada fecha.

Su ubicación estratégica, a minutos del centro de la ciudad y con fácil acceso desde distintos puntos de la provincia, lo convierte en un lugar ideal para recibir públicos diversos. Además, su infraestructura ha sido renovada para brindar comodidad y seguridad: estacionamiento propio, puntos de hidratación, sanitarios, operativos de seguridad reforzados, un sector VIP con vista preferencial y una amplia oferta gastronómica con sabores locales.

El resultado es una experiencia integral que combina lo mejor de un gran estadio con el ambiente único de una ciudad que respira arte y cultura.

Line up completo de Noches Capitales 2025

El cartel de este año no tiene comparación. Combina íconos de varias generaciones con artistas que lideran la nueva escena. Una apuesta que refleja el pulso musical de la Argentina actual.

13 de septiembre – Los Fabulosos Cadillacs, en el marco de su Tour 40 Aniversario, con un regreso histórico a La Plata después de casi dos décadas.

27 de septiembre – YSY A, referente del trap argentino, llega con su Trampa al Tiempo Tour 2025 y promete un show explosivo.

28 de septiembre – Karina La Princesita, junto a Néstor en Bloque y DJ Pipo, harán bailar a toda la ciudad con La Plata Baila.

18 de octubre – Los Auténticos Decadentes, celebrando 30 años de Mi Vida Loca, con la fiesta que solo ellos saben dar.

01 de noviembre – Abel Pintos, uno de los artistas más queridos del país, presenta Gracias a la Vida.

15 de noviembre – Peces Raros, la banda platense que se proyecta al mundo con su Gira Artificial.

28 y 29 de noviembre – Miranda!, con su Hotel Miranda!, en dos fechas que ya son de las más esperadas del calendario.

06 de diciembre – Andrés Calamaro, leyenda viva del rock argentino, en un recorrido por clásicos y nuevas canciones.

13 de diciembre – Guasones, referentes del rock platense, cerrarán la temporada con su Gira Nacional 2025.

Noches Capitales debutó en 2024 y rápidamente dejó una huella imborrable. Aquella primera edición reunió a nombres como Él Mató a un Policía Motorizado, Cuarteto de Nos, Dillom, Usted Señalemelo, Ca7riel & Paco Amoroso, Six Sex y Cruzando el Charco.

El ciclo no solo convocó multitudes, sino que transformó la manera de vivir la música en La Plata: un espacio abierto al encuentro, a la celebración colectiva y a la conexión entre artistas y público en un predio cargado de historia patrimonial.

La respuesta del público fue tan contundente que La Plata encontró su propio ritual musical, y el Hipódromo su identidad como sala a cielo abierto para la música en vivo.

Produce: Gonna Go