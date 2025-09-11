Graciela Borges recibirá el doctorado Honoris Causa en el Festival Internacional de Cine de la UBA

Del 1 al 8 de octubre de 2025, el Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) regresa con una propuesta consolidada que une memoria, innovación y grandes homenajes. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público y además de proyecciones se entregará el título Doctor Honoris Causa de la UBA a tres figuras clave del cine Graciela Borges, icónica actriz argentina, Asif Kapadia, renombrado cineasta británico y Juan Gatti, artista plástico y diseñador argentino. Más información en la web del FIC.UBA.