entrevista
Mariano González: “Trato de no pelear ni pensar demasiado, pero el cine es otra cosa”
Tras triunfar en varios festivales el realizador presenta en cines su nueva propuesta que indaga en la paternidad y la adolescencia.
Adulto, protagonizada por Juan Minujín y Alfonso González Lesca, es la nueva película de Mariano González (Los Globos, El cuidado de los otros), que cuenta el salir al mundo de un joven que debe enfrentarse a una realidad que aún le es extraña. Hablamos con González para saber detalles de la película.
—¿Cómo fue todo el recorrido hasta llegar ahora al estreno?
—Uno termina una película y no sabe bien qué va a suceder. O por lo menos yo también trato de bloquear ahí un pensamiento, sino dejar que pase. Y por suerte nos fue muy bien en el Festival de Shanghái, que fue donde estrenamos internacionalmente. Ganamos el premio del jurado y tuvimos muy buena devolución y le gustó mucho a los chinos también la película. Digamos que llegó nuestra gracia, nuestra cultura, nuestra sensibilidad. Hay algo global, que cuando está contado de determinada manera llega y se entiende y pueden disfrutar de lo nuestro. Así que contentos.
—¿Cómo surge el proyecto y cuándo decidiste que Alfonso, tu hijo, sea el protagonista?
El proyecto surge, con un disparador mío. Tenía ganas de empezar a escribir algo, siempre hay apuntes. Y bueno, con este disparador de la moto, ¿qué pasa si me voy con la moto un día? Alfonso es más chico y me pego un palo y no vuelvo. Ahí empezó a ficcionar y después con él compartimos mucho de la vida. Le pregunté, ¿te dan ganas de actuar? Voy a escribir una película, él tenía la experiencia de Los globos, pero es verdad que acá filmamos y tenía 15 o 14. Ya algo muy formado, pensamientos, miedos. Bueno, un riesgo también de mi parte de ver qué podía pasar con él. Pero bueno, también corriéndome de padre e hijo, mirándolo como director y conociendo un poco su sensibilidad y su manera y su mirada, sus silencios. Había algo de él, más allá que fuese mi hijo, que me interesaba para esa persona. Así que bueno, nos largamos juntos y lo disfruté.
—Hay algo de los vínculos y sobre todo el vínculo padre-hijo que a vos te interpela y que lo vas trabajando de diferente manera a lo largo de toda tu carrera. ¿Qué respuestas estás teniendo desde la ficción? Digo, porque en la vida es una cosa, ¿no? Pero desde la ficción, ¿qué te está dando y qué retroalimenta todo?
—Creo que desde la ficción sigue uno preguntándose, sigue trabajando, sigue creciendo también como persona. Y bueno, el gran tema, digamos, nosotros, quizás los adultos, hay como un lugar ahí que a veces me parece un poco desigual. Porque bueno, si bien tenemos, o no, o estamos al cuidado de alguien, sea un hijo, sea alguien menor, tenemos un control, tenemos una mirada, una guía, un acompañamiento. Pero bueno, ¿qué pasa con nuestro control, con nuestro accionar y quién nos controla? entonces, ahí es donde veo algo donde el adulto a veces maneja sus hilos, no quiero decir injustos, pero sí desde un lugar de autoridad, que bueno, que puede ser peligroso. En cambio el adolescente hay algo ahí aturdido, en general, porque pertenece a esa edad y porque tiene que tener un tutor, un padre, una madre, alguien mayor que guíe. Entonces eso es como que, bueno, pero bueno, ¿qué pasa con el otro lado, no? El lado del adulto.
—Este tipo de películas está en vía de extinción, pensándolo como hoy se piensa el cine, ¿no? TikTok, los millones de espectadores y demás, ¿qué te pasa a vos que vos venís de un cine independiente con capitales también privados, propios? ¿Qué pasa cuando se nos plantea esta dicotomía y no la coexistencia de películas como Adulto y otras películas más comerciales o pasatistas y demás?
—La verdad que trato de no pelear ni pensar demasiado, hay un hecho que es real y que a nivel global y en general, obviamente hoy las plataformas y este tipo de películas de entretenimiento, de ficciones, bueno, hablan de la IA también, que vienen guiones, etc., van a estar. Yo creo que el cine es otra cosa, no digo es lo que yo hago, pero, bueno, el cine es otra cosa y creo que va a depender mucho de los directores y los guionistas que queramos seguir de alguna manera filmando así, con herramientas más actuales, implementando, si se tiene que implementar inteligencia digital. Uno no está cerrado, pero, bueno, la forma de narrar y de contar, yo no creería que va a desaparecer, digamos, hay mucha gente que le gusta el cine y ver otro tipo de historias.