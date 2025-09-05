entrevista
Gustavo Bassani: “Todo está en el guión”
El multifacético actor estrena serie mientras espera el estreno de varias producciones audiovisuales.
Dueño de un carisma y un talento único, Gustavo Bassani es uno de los protagonistas de Las Maldiciones, miniserie creada por Daniel Burman, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, que se estrena hoy en Netflix. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, hablamos con Bassani para saber más de esta serie que ofrece una visión distintiva y local del género western.
—Contame un poco, primero el reencuentro con Daniel.
—Hermoso, con Daniel y con Martín Hodara. A mí me encanta trabajar con Dani. Nosotros hicimos Iosi, y Trans Mitzvah. Y hay algo de que ya, al trabajar con amigos, te sentís cuidado, pero además entendés un montón. Ya hay cosas que no te tienen que decir, hay una mirada y ya entendés si le gustó o no, si va por ese lado o no. Me pasó en un momento que yo estaba haciendo una escena, y como nos pasa siempre a los actores, que es como, estoy sintiendo todo, está espectacular. Y vino Dani, corte, y yo digo, buenísima, ¿no? Estás totalmente fuera de personaje, estás afuera de pentagrama, estás haciendo cualquier cosa. Y yo, en serio. Y fue una charla de amigos, ¿viste? Como, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué estoy haciendo? No, pero es por acá, por allá... Y decimos... A mí me encanta trabajar con Daniel, y con Martín también. Con los dos. Es una persona súper inteligente, y además, yo era fan de su cine antes de conocerlo. Entonces, trabajar con alguien que admirás es hermoso.
—Universo de Las Maldiciones. ¿Habías leído el libro? ¿Conocías algo? ¿Cómo fue un poco entrar en esta historia que mezcla poder, pasión, todo?
—No, no lo leí el libro. No tengo una respuesta del por qué no lo leí. Cuando leí el guión, me pareció que era muy sólido y que ya estaba todo ahí. Una vez Horacio Peña, que es un gran actor argentino, me dijo todo está en el guión. Lo que necesites encontrar lo tenés que encontrar ahí. Si no lo encontrás ahí es porque tiene un problema ese guión. Pero vos enfócate siempre en el guión. Y acá hice eso. Me encantó. Me pareció muy interesante la propuesta de filmarlo y llevar la historia al norte argentino. Me pareció súper interesante que está contada como si fuera un western también. Hay escenas que así lo muestran. Me pareció súper interesante que se filmaba en lugares que no estamos acostumbrados a ver. Porque siempre que vas al norte vas a los lugares turísticos y nosotros nos alejamos de eso. Cosa que me parece que queda más bello todavía porque son lugares increíbles.