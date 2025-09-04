Messi fue a ver Rocky con Nico Vázquez

En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala acompañado por su familia (su mamá Celia, su papá Jorge, su dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos), para alentar a su gran amigo. La presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte. La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo. Al finalizar la función se fue al camarín con Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.