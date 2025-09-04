Messi fue a ver Rocky con Nico Vázquez
El capitán argentino estuvo presente en la exitosa obra de teatro.
En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala acompañado por su familia (su mamá Celia, su papá Jorge, su dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos), para alentar a su gran amigo. La presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte. La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo. Al finalizar la función se fue al camarín con Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.