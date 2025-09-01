María Marull llega con La Pilarcita a la ciudad

La Pilarcita, celebrada obra de María Marull que fue agotando localidades en todas sus funciones desde 2015 en El Camarín de las Musas, celebra sus diez años a sala llena, más 600 funciones y más de 50.000 espectadores. Ovacionada en todo el país y en Madrid, llega a nuestra ciudad el martes 9 al Coliseo Podestá. Hablamos con Marull, en exclusiva, para saber más del éxito de la obra y sus próximos proyectos.

—Cuando estabas pensando la obra ¿imaginabas que iba a transformarse en el éxito que finalmente fue?

—No, yo estaba insegura de hecho la empecé a hacer con Lucía Maciel que era compañera mía y ella leía el personaje cuando yo iba haciendo las entregas empezó así, en casa, en nuestra casa, en la casa del novio de Lucía después se sumó Luz Palazón y después Julián Kartun o sea, espectacular no quiero decir que no hayamos trabajado para la reconversión pero fue algo como justamente yo estaba tan estresada con el otro proceso que dije no, no voy a hacer algo relajado, y hasta terminamos ganando el Martín Fierro Martín de televisión.

—Y todo esto con una obra de teatro que es un fenómeno y la gente la vuelve a ver…

—Sí, viste que algunos actores han ido cambiando pero las chicas que están ahora están ya hace nueve años.

—Y también se va resignificando para ustedes ese proceso…

—Y en ese sentido ahora de hecho el 12 de octubre, que es el día que se celebra a la virgen, a agradecer, todos y hay algo eso de siempre volver de alguna manera, sea a través del arte o sea físicamente pero estás siempre con ganas de volver es importante eso de entender, me doy cuenta cuando llego, que digo como extrañaba esto, los vínculos, las amistades que siguen estando, muchos, la cotidianidad, uno está medio desconectado en la urbanidad de mi vida cotidiana, eso me da el teatro y a veces no solo mis obras, me pasó este domingo, que estaba sin planes y dije voy al teatro.

—Cuando con Paula llegaron a la tele fue una explosión, y después decidieron ir por otro lado, inesperado para muchos, ¿cómo fue esa reinvención?

—Es otra cosa, es otra vida, pero fue un proceso natural, eran dos universos, pero después por acumulación apareció esto y entre esos dos universos uno fue ganándole al otro era todo, hicimos tele con Horacio Cabak, al mediodía y antes estuvimos en Atorrantes, cubríamos fútbol, fuimos al mundial del ’98, y a todo le poníamos mucho el corazón, por todas las actividades y la vida sería imposible hacerlo, pero no reniego de esa época, la recuerdo con cariño.

—¿Cuándo vas a dirigir cine?

—Quiero, pero tengo que ir paso a paso, va a llegar en algún momento, va a llegar.