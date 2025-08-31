La maravillosa El príncipe de Nanawa sigue en cartelera

Todos los domingos en Malba se ve El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, un documental que sigue durante diez años el desarrollo de Ángel, un niño de 9 años de la frontera entre Argentina y Paraguay. Hablamos con Navas, Ángel Stegmayer Caballero y con Lucas Olivares quienes contaron a HOY detalles de esta maravillosa película y experiencia.

—¿Cómo vivieron finalmente el estreno después de tantos años de trabajo?

—Clarisa Navas: Bueno, estuvo buenísimo. Muchísima gente. Creo que también la película fue muy bien recibida, así que estamos bajando un poco las emociones y procesando todo. Pero muy hermosa.

—Ángel Stegmayer Caballero: Qué más puedo decirte, fue una locura la cantidad de gente, las emociones, los llantos, los gritos, el amor inmenso que hubo. Impresionante. Y bueno, fue maravilloso. Fue hermosísimo.

—De todo este tiempo que estuvieron juntos trabajando en silencio, muchos no sabíamos, y finalmente que salga la película. ¿Cómo fue un poco esta colaboración y esta amistad también que mantuvieron durante tanto tiempo?

—CN: Bueno, creo que un encuentro y una amistad, como bien decís, que nos cambió la vida a los tres acá y a Liz, nuestra otra compañera del colectivo, y a Euge, que también es nuestra productora, se sumó después, que también estuvo trabajando durante los últimos cinco años, pero creo que es algo, eso, muy transformador.

—Lucas Olivares: Completamente transformador, la verdad. Es como una forma de atravesar el cine muy distinta. No sé, tanto el hecho de que, por lo menos en mi caso, que Clarisa me haya convocado para el documental, como conocerle a Ángel y poder construir con él todo. En el estreno en el Malba, que fue una función muy especial, con muchas amistades, con muchas familias, no sé, lo que sentí, por lo menos, de las cosas que me fueron devolviendo, fue como un agradecimiento, así, por brindar un momento, una intimidad, una cercanía y una alegría, que en este momento también está haciendo mucha falta, fue como una caricia al alma, me habían dicho, y si ya la película puede llegar a hacer estas cosas con la gente, me parece que también es un gran triunfo.

—CN : También fue una película que arrancamos sin ningún tipo de recurso, más que el entusiasmo y las ganas de compartir con Ángel, y eso también se convirtió en un juego y en un vínculo muy fuerte, y también por un tiempo nos olvidábamos de la película, inclusive. Fue como esto, ir haciendo una amistad y a la par un registro también de eso.

—ASC: Sí, yo más que nada, no sé, fue algo muy loco, ¿verdad? ¿Quién diría que un chico de nueve años estaría junto a personas mucho más grandes y formar un vínculo tan hermoso como hacer una familia, verdad? Es muy, muy lindo todo lo que yo he vivido con ellos. En mi vida no he tenido tanto amor por nadie como con ellos. Fueron más que una simple película, unas simples afirmaciones, son mi familia. Voy más por el cariño que por el trabajo, que para mí no fue el trabajo, para mí fue el día a día de mí, de mi familia, y estar con ellos fue lo más especial que pude yo haber tenido.

—¿En algún momento pensaron, bueno, esto no va a llegar a buen puerto o ya estamos cansados? ¿En algún momento pasó?

—CN: Sí, en algún momento. No, que sí había por ahí dudas de eso, que si realmente se armaba una película, otros momentos también donde, como toda relación, también pasa por sus altibajos, por su más o menos entusiasmo, pero también porque más allá de la película, creo que siempre nos gustó mucho que el vínculo prosperara, y el afecto y el amor, y hay veces que también no se puede seguir filmando, momentos en los que es mejor detenerse, parar y volver a continuar. Creo que también un tiempo, Ángel, cuando vos me decías dejen de filmar ya, en un momento era como...

—LO: Nos preguntaba ¿Cuándo se termina la película?

—ASC: Claro, imaginate que yo le contaba a todo el mundo, tienes una película, estás haciendo una película, y qué año estaba grabando y nunca salía la película. ¿Qué voy a hacer yo?

—¿Tienen idea de seguir trabajando juntos en algún otro proyecto?

—CN: Sí, seguro que vamos a seguir haciendo cosas juntos, yo creo que seguro.

—ASC: Si no, me despego más de usted, me tenía 10 años atado.