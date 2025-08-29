Tatiana Mazú González presenta su nueva película

Todo documento de civilización, una película del colectivo Antes Muerto Cine, dirigida por Tatiana Mazú González, llegó a la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (CABA). Según su directora “hacer películas en la Argentina contemporánea y ultraliberal implica enfrentar dificultades materiales muy específicas. Revaloriza la palabra resistir y fortalece el deseo de hacer películas que sacudan la realidad que nos rodea. Fue el trabajo colectivo de Antes Muerto Cine el que permitió sostener este proyecto durante siete años, avanzando en nuestros ratos libres y permitiéndole mutar con el contexto y las ideas con las que cada uno contribuía. Somos muy HVM (Hacelo Vos Mismo), pero todavía más HCO (Hacelo Con Otros)”.