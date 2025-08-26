Todos los secretos de Marcial Maciel: El lobo de Dios

Cecilia Abraham, directora de Contenido Unscripted en Argentina de HBO Max y Sebastián Gamba, productor, hablaron con Hoy sobre Marcial Maciel: El lobo de Dios, la serie que revisa al polémico líder Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, una influyente congregación religiosa de alcance internacional, quien fue protegido durante años por altos mandos del Vaticano tras ser acusado de abusos sexuales, manipulación, y corrupción, convirtiéndolo en uno de los escándalos más graves de encubrimiento clerical en América Latina.

—¿Cómo están viviendo la previa a un proyecto que si bien está enfocado en un país, toda Latinoamérica está involucrada y esperando para verlo?

—Cecilia Abraham: Con un poco de ansiedad, pero con mucho orgullo de tener entre manos un proyecto que tiene un rigor periodístico investigativo y que va a presentar sobre un tema conocido una mirada y una profundidad que nunca antes viste y va a generar, o es lo que esperamos, un impacto en cuanto a la narrativa social que va a generar y a la discusión social, por más que es un tema que por ahí no sigue siendo juzgado Maciel, si es bueno o es malo como personaje, no es una duda social, pero sí genera una discusión respecto a la impunidad y a esto de también de poder hablar. Un periodista antes me decía que le había impactado el tema de los relatos de las víctimas y estas víctimas de una generación que quizás no estuvieron acostumbradas a poder decir lo que les había pasado, es algo más reciente, y genera una discusión respecto a esto, la impunidad de un personaje que no solo en el área de lo que fue abuso sexual sino que en un montón de crímenes fue despedido con una ovación en una plaza pública después de todo lo que hizo, pero con expectativa de generar esa discusión social y esa conversación. No sé Seba cómo lo vive después de casi 10 años de trabajo entre investigación y producción, rodaje, fueron muchos años, casi que tengo curiosidad cómo lo viviste.

—Sebastián Gamba: Obviamente siempre es un tema realmente muy difícil, muy complejo, muy delicado, pero siempre a uno le da mucho orgullo poder llegar al punto de que llegue a la audiencia y esto que decía Cecilia, que se genere una conversación, intentar generar conciencia, no perder la memoria. Lamentablemente siempre va a haber abusadores, está en la naturaleza humana, pero si este tipo de proyectos permiten generar una mayor conversación, generar quizás mayores alertas o estar más preparados para este tipo de situaciones, es una contribución a eso. Por eso es importante que estas historias se sigan contando. Claro que sí, la conversación es necesaria, pero ahí mencionaban un punto fuerte que tiene esta docu-serie, tiene que ver con los testimonios.