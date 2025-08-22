Un clásico de la ciencia ficción se reinventa en Alien Earth

Ya se puede ver en Disney+ Alien Earth, que transcurre 30 años antes del primer filme de la saga, y sigue a un grupo de tripulantes que hace un descubrimiento fatídico mientras explora una nave espacial estrellada. En una conferencia de prensa, de la que participó Hoy, su creador Noah Hawley mencionó: “Una película de Alien es una historia de supervivencia de dos horas, y una serie de televisión es un formato largo en el que hay que invertir en muchos personajes que no mueren y explorar estos personajes y los temas que se introdujeron en la franquicia. Así que los retos son, para mí, dejar de lado a los monstruos por un momento y pensar en la serie. ¿Dónde está el drama en el que invertimos semana a semana? No me preocupan los monstruos. Cuando los incluimos, esa es la garantía de devolución de dinero, ¿verdad? Así que tuvimos que crear este drama humano con muchos monstruos humanos y explorar muchos problemas sobre el mundo en el que vivimos, simplemente proyectado hacia el futuro”.