Gabriel Arbós estrena Mi mejor escena en la ciudad

Mi mejor escena, de Gabriel Arbós, película en la que reconocidos realizadores y realizadoras de Argentina detallan gajes del oficio, llega al Select con funciones diarias a las 18.30. “Uno siempre tiene el recuerdo de que tal escena era mejor que tal otra y que tal escena la hicimos de casualidad o tal escena la hicimos pensando de una manera y salió de otra. Y entonces eso me despertó la idea de que había un tema interesante, que era ver cómo cada director asume su mejor escena”, cuenta Arbós a HOY sobre el origen de la película.