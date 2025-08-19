Ariel Winograd: “Cara de Queso, mi primera película, también cuenta los ‘90”

Sin dudas uno de los grandes éxitos de 2025 es Menem, la serie de Prime Video, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, Juan Minujín y gran elenco, y que tiene tras las cámaras al gran Ariel Winograd. Sobre la serie, que sigue disparando conversaciones de las más variadas en redes y medios de comunicación, y la década de los noventa, una etapa que ya ha retratado en la serie de Coppola, el representante, hablamos con Winograd en exclusiva.

—Si bien Leonardo es el protagonista, volves a trabajar con Juan. ¿Cómo fue conectar de nuevo?

—Hermoso volver a trabajar con Juan, siempre es una alegría, y un poco, yo estaba trabajando en los dos proyectos en paralelo, uno estaba en desarrollo y Coppola se estaba ya haciendo, y cuando terminamos de filmar, le dije así directamente, vamos, vení.

—Carlos era una máquina inagotable de tirar frases y demás, contame ¿cuál es la que más presente tuviste durante el rodaje o por ahí una que descubriste justamente investigando un poco para hacer la serie?

—Nosotros teníamos una con Leo que era siempre que quería contar un chiste y era malo y la gente se reía igual, que era el chiste del cocodrilo de Lacoste, no me acuerdo el chiste porque es larguísimo y es muy malo, pero Leo lo contaba todo el tiempo y siempre decía, ¿querés que te cuente un cuentito? Y contaba ese chiste larguísimo, pero eso es lo que tengo yo ahí de recuerdo.

—Los 90 es una etapa polémica en muchos sentidos, pero acá ustedes lo que hacen es no juzgarla, pues si nos pusiéramos a juzgarla con el tamiz de hoy y con lo que está pasando hoy, sería imposible. Pero, ¿qué hay en los 90, particularmente que a vos, porque Coppola también es en esa época, te siga atrayendo y por eso estamos contando todas estas historias?

—No lo sé, pero hay algo ahí que quedó de, no sé, un poco bizarro, un poco frívolo, un poco de impunidad, de que no importaba nada. No sé, también solo pienso, bueno, esa era la década donde uno era adolescente, entonces también conecta uno con esa época, era medio como un gran viaje de egresados. Entonces también ahí, sé que a nivel, la idea es no juzgarlo, sino como entenderlo, o como en Coppola era como contar también en cierta manera el jet set, desde ese lugar, en ésta era la política. Pero no la política como para contarla, para juzgarla, sino de, bueno, corramos y a ver qué pasaba de este lado. Y me parece eso, que digamos, no sé si hay algo como puntual, pero obviamente que me sigue atrayendo, desde el inicio, las cosas que hago, digo, Cara de Queso, que fue mi primera película, también cuenta eso de los 90.