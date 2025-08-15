Mariano Martínez: “Me puso muy contento volver a la ficción”

Ya se puede ver en Flow Nieve Roja, la nueva coproducción en realización junto a StoryLab protagonizada por Nazareno Casero y Justina Bustos con Juan Gil Navarro, junto a un destacado elenco que incluye a Micaela Riera, Mariano Martínez, Gastón Cocchiarale y Ariel Pérez De María, con la participación especial de Alfredo Casero. La serie narra cómo un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa en una base en la Antártida, aislados y bajo la vigilancia de una inteligencia artificial comienzan a desaparecer uno a uno en circunstancias cada vez más extrañas. Hablamos con Martínez para conocer detalles de una propuesta distinta en materia de series.

—¿Cómo te sentís con volver a la ficción, al audiovisual, con esta serie Nieve Roja?

—Muy contento, me encanta, la pasé excelente en noviembre pasado cuando filmamos. Fue muy lindo, un equipazo y después en lo artístico todo está muy bueno, la realización, la dirección, el guión, la producción. O sea, me puso muy contento.

—En un momento que también hay poca ficción el venir con esta serie distinta es interesante. Vos has elegido en tu carrera caminos distintos, por ahí hay veces que te llevan para un lado, pero acá en esta serie mostrás también otra faceta. ¿Cómo fue acercarse al proyecto?

—Yo estaba haciendo Tom, Dick y Harry todavía, la obra de teatro, y resulta que me llaman de la productora que me querían ver y fui a verlos y charlamos un rato y después cuando me fui me dijeron que me pasaban el personaje, si me gustaba, y me encantó. Aparte ya me habían contado más o menos de qué iba toda la innovación y aparte el quid de la cuestión en la historia y me gustó entrar, así que cuando me dijeron ahí estuve.

—¿Cómo fue el encuentro con los compañeros?

—Estuvo buenísimo, obviamente lo que muestra la historia, estábamos ahí muy encima, muy compenetrados, y la pasamos muy bien, parecía que nos conocíamos mucho todos, yo la verdad que los conozco algunos de vista, otros no había trabajado nunca y otros sí trabajé y tengo relación como Nazareno, pero era un grupo muy divertido, muy unido y bueno y obviamente muy talentoso, excelentes actores, se hizo divertido y la pasamos muy bien.

—¿Y teatro? ¿Está en stand-by? ¿Hay algún proyecto en breve?

—Estamos haciendo el lanzamiento ahora ya de la producción que vamos a hacer para el verano en Carlos Paz, un poquito antes de las fiestas, y vamos a estar trabajando, porque estábamos haciendo un juego de misterio en realidad, pero ya en las redes más o menos todos adivinaron, así que te lo digo. Vamos a trabajar con Nicolás Cabré otra vez en una obra de teatro, después de 15 años, otra vez juntos arriba de un escenario, así que muy contentos.

—Estás con una campaña publicitaria para una tarjeta que es muy divertida, junto a Osvaldo Laport y Nico Riera. ¿Cómo fue un poco?

—Sí, quedó muy divertida, me encanta. Cuando ya la leí que me ofrecieron, dije, sí, me parecía muy original, muy divertida y estuvo buenísimo ser parte de un equipo, equipazo de cine, así, súper, todos.