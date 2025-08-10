Nicolás Silbert: “Me gusta hacer reír a los chicos”

Dirigida por Nicolás Silbert y Leandro Mark, El novio de mamá, con José María Listorti, recupera el cine para toda la familia. Para saber más de la película hablamos en exclusiva con Silbert.

—¿Cómo surge el proyecto?

—Nosotros veníamos de filmar con Pampa una serie llamada Entrelazados que nos había ido muy bien y la verdad que la experiencia ha sido muy linda y ellos nos comentan la idea de hacer una película para vacaciones. Un poco eso es lo que ellos tenían en mente, como volver a la tradición de poner una película argentina en vacaciones en nuestro idioma. Entonces desarrollamos con mi socio Leandro, que es mi codirector, tres o cuatro ideas, les pitcheamos tres o cuatro y salió esta, que tenía como varias vértices interesantes, que era la familia, los chicos, el viaje. Y bueno, contacté a dos guionistas amigos llamados Lucas Bucci y Tomás Sposato, que trabajaron mucho. Y empezamos a escribirla por sabiendo que teníamos que llegar a julio una película y un poco lo que yo les traje a Pampa también era, trabajemos con Listorti, porque entendí que él estaba transformándose a un líder de la familia, a un family man y me parecía que esta película iba a ser un buen vehículo para él. Y me parece que lo fue.

—¿Él era el primero que ya tenían en el equipo? ¿Cómo fueron apareciendo los demás?

—Ésta es nuestra tercera película. Hicimos La última fiesta y Caídos del mapa. Y siempre hay algo que mantenemos, es que buscamos siempre actores muy expresivos y muy divertidos e intentamos siempre como explotar. Nos gusta mucho la cosa medio caricaturesca en los personajes y medio clownesca, sobre todo trabajando para niños, nos parece como muy divertido. Y había que encontrar una madre de dos hijos casi adolescentes, que era viuda y que la estaba luchando y que tenía que salir adelante, que tenía que tener una inteligencia y que además tenía que tener un timming de comedia. Y la verdad que yo la venía viendo a La Chepi hace mucho tiempo y que me parecía obviamente muy graciosa, pero además tiene algo de la madre que soporta, que ya lo tiene ella, que me parecía que iba a conectar muy bien con el personaje y con el público. Y además es muy bella y da muy bien en cámara. Y tenía que ser alguien también que vos creas que puede enamorarse de José. Había algo como que tenía que tener un verosímil.

—Y además hace algo completamente diferente a lo que viene haciendo. Algo más contenido, ¿fue una apuesta de ese lado?

—Sí, total. Es alguien que en el sistema de comedia que tiene la película tiene además la opinión de la mirada a cámara, como decimos, de padecer un poco las torpezas de los demás y es el personaje más a tierra de la película. Lo cual para ella fue un desafío también. Pero funcionó muy bien. Después, uno va a buscar lo mejor. Y para la villana dijimos, bueno, Jorgelina Aruzi, que es una mina que sabés que le tirás cualquier cosa cuadrada y te la devuelve redonda. Y después el resto de los personajes.

—¿Qué encuentran como dupla de directores en lo familiar? Porque vienen explorando, un poco más, un poco menos eso. ¿Qué encuentran ahí?

—No sé, a mí me conecta con el cine que yo veía de chico, que me hizo enamorarme del cine. O sea, yo crecí en los 80, con las películas de aventuras de Spielberg, y Richard Donner, y las comedias y a mí me gusta el cine como un escape. Siento que es el lugar donde vas a olvidarte realmente de todo. Y creo que el cine familiar te da esas licencias un poco divertidas, y creativas, y de gesticulación y de exploración de personajes que es el cine con el que me formé. Y son experiencias de rodaje divertidas. No tengo nada contra el drama, pero a mí me gusta ir a laburar y que todos la pasen bien, y que sea divertida la situación. Y filmar a un perro corriendo en una mesa, o a un dron rompiendo todo, son cosas que ese género te permite. Nos permite como volar un poco y hacer cosas que otros géneros no llegas. Me gusta trabajar con chicos, me gusta hacer reír a los chicos. Me parece que es como algo divertidísimo. Me gusta la sensación que puede generar recuerdos. O sea, impregnar ciertos recuerdos en una infancia. Que es lo que me pasó a mí con esas películas.