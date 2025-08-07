Agosto en el Teatro Ópera: música y fiesta en el corazón de La Plata

El Teatro Ópera de La Plata se convierte este agosto en el gran epicentro cultural de la ciudad con una programación que lo tiene todo: rock, pop, homenajes, nostalgia, fiesta y emociones. Con su acústica privilegiada y su espíritu ecléctico, el Ópera reafirma su lugar como escenario de las propuestas más potentes y variadas del país. El mes arranca con fuerza el viernes 9 de agosto, cuando Cielo Razzo llegue al Ópera con su gira “El día fuera del tiempo”, para presentar su más reciente trabajo discográfico en un show intenso y poderoso. Esa misma noche, quienes busquen bailar toda la madrugada tendrán cita con La Re Fiesta, una propuesta explosiva y divertida que prohíbe la música moderna y nos transporta a los mejores años de 1995 a 2007, con reggaetones, cumbias y pop que marcaron una generación. El jueves 15 de agosto, Juanse subirá al escenario con Pappo x Juanse, un homenaje conmovedor a su amigo y leyenda del rock argentino. A 11 años del disco que celebró la obra del Carpo, el líder de Ratones Paranoicos repasa en vivo aquellos himnos inmortales que siguen haciendo historia. El viernes 16 de agosto, la celebración continúa con Los Tipitos, quienes festejan 30 años de carrera y 20 años del disco Armando Camaleón. Un recorrido por sus grandes canciones, colaboraciones memorables y la vigencia de una banda que sigue renovando su lazo con el público. El viernes 22 de agosto, Club 69 llega con su espectáculo más descontracturado, sensual y provocador. Una fiesta visual y sonora que combina música, arte drag, performance y libertad, en un despliegue que invita a dejar los prejuicios en la puerta y entregarse a la experiencia. Y para cerrar el mes, el sábado 30 de agosto, Nuestro Romance desembarca por primera vez en La Plata con su espectáculo más íntimo y emocional. Tras agotar funciones en todo el país, la banda llega al Ópera con un show que es mucho más que un concierto: es un ritual lleno de conexión, humor y belleza compartida, con los clásicos románticos más cantados. Las entradas para todos los shows están disponibles en Livepass.com.ar y en boletería del teatro. Comprando con tarjetas del Banco Provincia, se accede a 4 cuotas sin interés. Este agosto, el Teatro Ópera no es solo una sala: es el escenario de todo lo que pasa en La Plata. PRODUCE: Gonna Go.