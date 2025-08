Viviana Saccone y Noelia Marzol vuelven a viajar en el tiempo

Un viaje en el tiempo, en el Teatro Broadway (CABA), se convirtió nuevamente en un suceso. Con un elenco encabezado por Pedro Alfonso y Marcela Kloosterboer, en ella Viviana Saccone y Noelia Marzol tienen roles claves. Hablamos con ambas para saber más de sus sensaciones de volver con la puesta.

—¿Cómo se sienten con el reestreno y volver al Broadway?

—Viviana Saccone: Venimos de Córdoba, hicimos una primera temporada en Buenos Aires, que fue un exitazo. Y por eso decidimos seguir, pero íbamos a seguir enseguida, pero no había teatro, así que hicimos una pausa obligada y ahora estamos otra vez.

—Cuéntame un poco de sus personajes…

—VS: Yo disfruto muchísimo de la comedia, de la comedia. Más allá de mi personaje, la comedia en sí me parece que es maravillosa, porque es para toda la familia, porque tiene un humor súper blanco, sano. Y a mí me divierte mucho ese humor y ser parte de eso, aparte con cómicos, actores con tanta experiencia en la comedia, la paso muy pero muy bien.

—Noelia Marzol: ella es bailarina y todo el mundo lo sabe, pero al final, sobre el final da un giro inesperado. Y bueno, los deja un poco sorprendidos a todos los compañeros que pensaban que venía por un lado y después termina haciendo cualquier otra cosa. Y justamente, bueno, Mónica es un poco la excusa que tiene el hilo conductor este de la comedia, porque la máquina del tiempo la inventa Roger, que es el personaje de Seba Almada, para ir a rescatar a Mónica, que es su amada, que técnicamente ese mismo día, el cual retrocede, murió. Y bueno, después por error se mete el personaje de Pedro y se desarrolla toda la comedia en relación a esa relación que tiene con Marce.

—VS: La comedia tiene lo bueno que van sucediendo cosas que en esto de volver el tiempo atrás, no siempre es lo que se está esperando, entonces eso es muy divertido.

—¿A qué época volverían o irían?

—VS: Yo no sé la verdad, no te podría decir eso, por ahí te puedo decir sí, me encantaría porque uno ve las películas y dice ay qué lindo esos vestuarios y esos carruajes o esa época donde había tan poca gente en las calles, pero la verdad no pasa de ahí. Yo no sé si volvería a otra época, acá estoy perfecta.

—NM: Yo no creo que tampoco, no, no, tengo un pasado hermoso y bien vivido, pero la verdad es que estoy feliz con mi vida ahora personal, con mis hijos, mi familia, mi marido y justo ahora también tengo un buen momento profesional haciendo lo que me gusta, con un montón de proyectos, compartiendo sobre todas las cosas mucho tiempo de trabajo, pero con gente que quiero, que admiro y en este elenco también nosotros nos llevamos súper bien, así que la verdad que yo la estoy pasando bárbaro ahora, no retrocedería.