Noralih Gago: “Poder concretar Artificial no es poco en esta coyuntura”

Noralih Gago vive un gran 2025. A su participación en Viudas Negras, serie de TNT y Flow, creada por Malena Pichot, suma el estreno de su obra Artificial, que se ve los jueves a las 20 horas en Dumont 4040 (CABA). Por todo esto hablamos con ella para conocer más detalles de su intenso año.

—¿Cómo estás viviendo este 2025 que tiene muchas actividades, estrenos y bueno obviamente la obra que escribiste y dirigiste?

—Bueno, vertiginosamente lindo, por un lado, por lo personal, por poder concretar sobre todo Artificial, un proyecto que veníamos barajando ya desde el año pasado y bueno el poder concretarlo no es poco en esta coyuntura en la que estamos, así que muy contenta, fue mucho trabajo y muy feliz con el resultado.

—¿Cómo fue el origen de Artificial? ¿Qué fue lo que te disparó la idea principal de la obra?

—La idea principal me la disparó algo que me rompe la cabeza que es cuando un elenco está en escena y hay un público presenciando ese espectáculo, ese momento en el que están viviendo ese presente, ¿están de acuerdo en que es mentira?, porque es una representación de algo, yo me pregunto ¿es mentira ese momento? Me parece uno de los más reales de la vida, ese momento presente en el que están, hay algo, una creación en escena, un público que está presenciando y esa comunicación, ese momento efímero en el que están realmente ahí sin teléfono celular, sin otra distracción, me parece tan real y tan verdadera, que digo, ¿cómo puede ser que esta mentira sea verdadera en este momento? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que pasa ahí? Y bueno, Artificial es filosofar un poco sobre la verdad, con humor, por supuesto, sobre el tiempo, sobre los vínculos, sobre las grandes incógnitas de la vida, pero aquí en formato de humor. Y la excusa es que un grupo de actrices que por algo que sucede, que no lo puedo contar porque se debe al final del espectáculo, están obligadas a crear un espectáculo en ese momento con el público que está presenciando. Y bueno, ahí se entremezcla esta filosofía barata.

—Viudas Negras, vos tenés una participación muy divertida, contame un poco ¿cómo fue el rodaje, que imagino que debe haber sido desopilante, todo lo que hicieron?

—Fue espectacular, la verdad que fue uno de los lugares donde mejor me sentí laburando. Primero, cuando recibí el libro, me encantó, me lo devoré en un rato entero porque quería saber qué pasaba, estaba muy bien escrito, cosa que no es muy frecuente, muy bien escrito y el elenco es una locura, es hermosísimo. El director y la directora, genial. Y Malena, que es tan crack, no se puede creer, es buena actriz, es buena guionista, y encima fue la showrunner, y editó después, llevó esto adelante muy bella y habilitó, nos abrió el juego, fue muy generosa y cada uno tuvo libertad para proponer, y bueno, la verdad que fue muy divertido hacerlo, muy divertido. Si bien se trabajó con seriedad, porque para lograr ese producto, está muy bien laburado, fue muy divertido hacerlo, muy hermoso. Con quien te tocaba mirarte, todo era puro nutrirse del otro.

—Y con Mónica Raiola en particular, ¿cómo fue ahí el vínculo? ¿Habían trabajado juntas antes?

—Hermoso, nos conocíamos, pero nunca habíamos trabajado juntas, y fue instantáneo, nos entendimos ya en el remis que nos pasaba a buscar a las dos para ir, el primer día que nos pasó a buscar, ya teníamos el vínculo logrado. La verdad que es muy fácil, porque es una talentosa de aquellas.